Quando si parla di accessori per il campeggio e la sopravvivenza, gli appassionati di Xiaomi non possono fare a meno di pensare a Nextool, brand attivo su YouPin e specializzato proprio in questo tipo di prodotti. Se anche voi amate l'avventura e preferite farvi trovare sempre pronti, la compagnia cinese ha di certo il dispositivo che fa al caso vostro: direttamente da Xiaomi YouPin, ecco il nuovo coltellino svizzero multiuso di Nextool, con ben 14 accessori in un unico prodotto.

Da Xiaomi YouPin ad AliExpress: ecco il nuovo coltellino svizzero multiuso 14 in 1 di Nextool





Realizzato in acciaio inossidabile, con un'impugnatura in alluminio anodizzato, il coltellino svizzero multiuso 14 in 1 di Nextool si presenta come lo strumento definitivo, adatto ad ogni occasione. Quattro tipi di pinze, un cacciavite con 10 testine intercambiabili e varie tipologie di lame: insomma, si tratta di un coltellino completo a tutto tondo, realizzato con un tocco di stile e materiali premium. Non mancano le forbici, l'apribottiglie, la lima, tutto in dimensioni compatti (104 x 44 x 22 mm).







Il prezzo del nuovo coltellino svizzero multiuso Nextool da Xiaomi YouPin è di circa 23€ ed è disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie ad AliExpress (qui trovate il link dedicato).

