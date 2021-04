Aldilà di quanto teniamo alla pulizia della casa, anche l'abitacolo della nostra auto è un luogo in cui passiamo parecchio tempo durante la settimana e va tenuto pulito. Quindi, un accessorio molto utile, come anche questo, può essere il cestino smart per auto Baseus ad un prezzo interessante, che vi diciamo anche dove comprare.

Baseus Smart Car Trash Bin: dove comprare il cestino per auto smart

Dal design moderno e adattabile ad ogni vettura, il cestino Baseus si distingue per essere un prodotto tutto sommato intelligente. Infatti, grazie al suo sensore smart, riesce a riconoscere quando stiamo per gettare qualche rifiuto semplicemente avvicinando il dito. Molto importante il fatto che il coperchio è ermetico e non permette ai cattivi odori di fuoriuscire.

Molto interessante è anche la capienza del Baseus Smart Car Trash Bin, visto che può contenere fino a 500 ml. Tra l'altro il cestino ha un sacchetto interno per non sporcarsi, facilmente rimovibile dal vano sottostante. In ogni caso, grazie al pulsante d'accensione, potete anche utilizzare l'apertura manuale del dispositivo. Molto comodo anche il fatto di poter ricaricare con USB Type-C la batteria da 500 mAh, che garantisce circa 60 giorni di autonomia. Ed a proposito di questo, i rotoli di sacchetti venduto a parte (un rotolo però è incluso nel prodotto) contiene proprio 60 strappi. Infine, potete utilizzarlo anche sulla scrivania del vostro ufficio, essendo portatile.

Dove comprare questo comodo cestino per auto Baseus? Trovate lo Smart Car Trash Bin su AliExpress all'ottimo prezzo di 29.5€, a cui vanno abbinati 1.79€ per le spese di spedizione. Per i sacchetti, il pacco da 3 rotoli è venduto invece a 7.58€. Considerando l'utilizzo, è sicuramente un ottimo prezzo.

