Xiaomi Mi Band 6 si conferma l’ennesimo successo!

Il debutto della nuova versione della smartband più amata ha stupito un po' tutti, grazie alla presenza di un display rinnovato, ben più ampio rispetto alla precedente generazione. Al netto di alcune mancanze (le solite, in verità, ossia GPS e NFC), la Xiaomi Mi Band 6 si è confermata come un prodotto solido, interessante e dal prezzo accessibile, portando avanti il look iconico che l'ha resa ormai riconoscibile per chiunque. Insomma, poteva mai non essere un successo?

Xiaomi Mi Band 6 è subito record: Lei Jun soddisfatto dalle spedizioni top!

Ovviamente la risposta a questa domanda è alquanto banale: Xiaomi Mi Band 6 è un successo e a rivelarlo è lo stesso Lei Jun tramite un post su Weibo. Stando al CEO e fondatore dell'azienda, il volume delle spedizione globali della nuova smartband avrebbe superato 1 milione di unità: davvero un grande traguardo, dato che il dispositivo ha debuttato nei vari mercati a scaglioni, durante il mese di aprile.

Tra parentesi un'osservazione interessante ci arriva dal leaker Mukul Sharma, il quale fa notare che la Mi Band 6 non ha ancora debuttato in India. Si tratta di uno dei mercati più ghiotti per i brand tech cinesi, spesso al centro di contese per accaparrarsi la soddisfazione degli utenti. In soldoni quando la smartband arriverà nel paese è probabile che il volume di spedizioni aumenterà vertiginosamente!

Comunque, andando oltre i numeri: siete rimasti soddisfatti dalla Xiaomi Mi Band 6 oppure vi aspettavate qualcosa di più?

