Siamo ormai prossimi alla presentazione di quello che sarà a tutti gli effetti il primo smartphone da gaming di Redmi. Il partner di Xiaomi infatti lancerà il Redmi K40 Game Enhanced Edition e per gli inviti ha scelto di utilizzare dei nunchaku.

Redmi: i motivi dell'invito di K40 Game Edition a forma di nunchaku

Fonte: DSP-Charles (Weibo)

Come mai è stata scelta questa forma per l'invito alla conferenza del nuovo smartphone da gaming? Le motivazioni sembrano essere ovviamente un richiamo a velocità e potenza che proprio l'arma tipica delle arti marziali asiatiche restituisce quando la si utilizza. Infatti, Lu Weibing scherza su Weibo chiedendo: “Provate a chiedere se si parlerà di fotocamera all'evento per K40 Game“, alludendo proprio al fatto che si tratterà di una presentazione mirata alle performance.

Guardando poi ai nunchaku, c'è da dire che oltre ad essere una trovata originale, sono anche molto belli da vedere. Si contraddistinguono per il doppio colore, giallo e nero, ma sembrano anche di ottima fattura. Tra l'altro, come riporta un leaker, sono davvero leggeri, che quindi potrebbero indicare la leggerezza dello smartphone.

I brand di smartphone non sono certo nuovi ad inviti originali per i loro prodotti di punta, come ad esempio quando OnePlus, per presentare il Nord, fece un invito da utilizzare in AR, ma mai è stata scelta quella che possiamo definire un'arma per presentarne uno. E voi, vorreste collezionare questo interessante invito? O preferireste semplicemente provare il telefono? Fatecelo sapere nei commenti.

