OnePlus 8, 8 Pro e 8T ricevono la Open Beta 4/9: tutte le novità

È giornata di aggiornamenti per OnePlus: dopo la serie 9 e Nord N100, anche OnePlus 8, 8 Pro e 8T ricevono una nuova versione della OxygenOS. Tuttavia, a questo giro non si tratta di un rilascio stabile bensì di una nuova edizione delle rispettive ROM del programma Open Beta. Assieme a Xiaomi, OnePlus è una delle poche società che offre le sue ROM Beta anche in Europa.

Aggiornamento 26/04: a distanza di pochissimo dal rilascio della versione 3 per OnePlus 8T, l'azienda ha dato il via al rilascio della Open Beta 4. Trovate tutti i dettagli e le motivazioni direttamente all'interno dell'articolo.

La Open Beta 3 e 9 arriva su OnePlus 8, 8 Pro e 8T: ecco le novità

Ecco il changelog completo valido sia per la OxygenOS Open Beta 4 per OnePlus 8T che per la Open Beta 9 dedicata ai fratelli 8 e 8 Pro, con tutte le novità. Vi segnaliamo che inizialmente l'aggiornamento dedicato al modello 8T era arrivato come Open Beta 3: tuttavia la compagnia cinese è stata costretta a interrompere il roll out a causa di alcuni bug. Per fortuna tutto si è risolto ed ora la casa cinese ha ripreso il rilascio dell'update, sotto forma di Open Beta 4.

Sistema Risolto il problema per cui alcuni caratteri nelle app venivano visualizzati in modo anomalo dopo aver impostato i caratteri personalizzati Risolto il problema di piccola probabilità in cui la barra di stato non può essere abbassata Risolto il problema di piccola probabilità in cui la barra di stato non mostrava le icone delle app Risolto il problema per cui le chiamate perse non venivano visualizzate nella barra delle notifiche Risolto il problema di piccola probabilità che lo screenshot espanso potesse smettere di funzionare Risolto il problema di piccola probabilità in cui la registrazione dell'audio con le cuffie potrebbe non funzionare come previsto Aggiornato le patch di sicurezza Android ad aprile 2021

Fotocamera Risolto il problema di piccola probabilità che le foto visualizzate in anteprima sfarfallassero nella modalità foto

Calcolatrice Risolto il problema con la visualizzazione anomala della calcolatrice sotto lo schermo diviso

Ambient Display Risolto il problema per cui le informazioni contestuali di AOD non venivano aggiornate tempestivamente Risolto il problema per cui la visualizzazione ambientale passa a Canvas dopo la modifica del proprietario del dispositivo Risolto il problema con AOD che l'ora viene visualizzata in modo anomalo quando la lingua del sistema è l'ebraico

OnePlus Games Aggiunta la funzione Data Monitor, puoi trovarla nella Game Toolbox e monitorare i cambiamenti di FPS / CPU / GPU in tempo reale

Galleria Migliorata la velocità di caricamento della galleria per velocizzare il processo di anteprima delle immagini



