Sebbene molti adorino l'idea di avere al polso qualcosa di importante come uno smartwatch, non sono affatto da sottovalutare le smartband. Ed in questo caso, non va sottovalutata la OPPO Band, qui la recensione, che è ufficialmente la prima smartband con doppio sistema di pagamento NFC.

OPPO Band: ecco quali sono i sistemi di pagamento supportati

A riportare questa importante funzione della OPPO Band è stato il profilo Smart Life dell'azienda, che ha spiegato il doppio sistema di pagamento tramite NFC apportato al braccialetto intelligente. Infatti, il dispositivo della “Green Factory” si avvale sia di WeChat Pay, sia di Alipay. Questo, per molti utenti cinesi, è un upgrade importante perché così diventa molto più semplice pagare in posti come supermercati o luoghi di uso molto comune.

Questa funzione è per tutti? Ovviamente no, e purtroppo aggiungeremmo. Infatti, la OPPO Band approdata da noi non è dotata di NFC ed in ogni caso sarebbe pressoché inutilizzabile, in quanto Alipay e WeChat Pay non sono ancora sistemi di pagamento accettati alle nostre latitudini. Tra l'altro, segue l'amara indisponibilità che già colpisce a cadenza annuale la Xiaomi Mi Band. Ad oggi, purtroppo, le uniche smartband con sistema di pagamento funzionante restano quelle di FitBit, che però hanno un solo metodo di pagamento (FitBit Pay) e costano almeno il doppio.

Questa notizia, più che per il suo contenuto vero e proprio, vuole aprire un piccolo topic: perché i produttori si ostinano ad omettere l'NFC sulle smartband? Perché è così difficile stringere accordi con gli istituti di pagamento o comunque le piattaforme come Google Pay o la stessa Samsung Pay per i suoi prodotti? Se avete quella che per voi è la risposta giusta, scrivetecela nei commenti!

