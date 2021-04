Black Shark 4 batte JerryRigEverything: meglio di ROG Phone 5 e Lenovo Legion 2

In un certo qual senso, gli smartphone da gaming hanno riportato in auge una certa varietà costruttiva. Dopo anni di smartphone un po' tutti uguali, i gaming phone hanno rispolverato tutta l'eccentricità che viene spesso associata alla categoria videoludica. Con il nuovo Black Shark 4, in realtà, la compagnia finanziata da Xiaomi c'è stato un passo indietro, dopo la peculiare costruzione di Black Shark 3. Ma a quanto pare questo cambiamento gli ha dato una marcia in più in termini di solidità costruttiva, come testimonia JerryRigEverything.

JerryRigEverything tortura Black Shark 4, ma il risultato è favorevole

Ci sono smartphone da gaming come ROG Phone 5 e Lenovo Legion Phone Duel 2 che hanno osato di più dal punto di vista strutturale. Realizzare telefoni con scocche dalle forme particolari, specialmente con interruzioni sul frame laterale, significa esporli ad una maggiore probabilità di rompersi. Stiamo pur sempre parlando di bend test estremi, pertanto è raro che una circostanza del genere si presenti nel quotidiano. Ma visto che anche Black Shark 4 presenta una sorta di interruzione laterale, quale sarà stato il risultato dei test di resistenza di JerryRigEverything?

Al contrario dei competitor, un asso nella manica di Black Shark 4 sono i tasti fisici a scomparsa, richiamabili con l'apposito switch magnetico. Un tipo di switch che può risultare ipnotizzante nel feedback tattile e sonoro, in stile fidget spinner.

Fortunatamente questa feature non indebolisce l'integrità fisica di Black Shark 4, che dimostra di resistere a dovere nel famigerato bend test di Zach. Ma a parte questo, il gaming phone di Xiaomi si dimostra anche all'altezza sotto gli altri aspetti, ovvero resistenza dello schermo e del sensore ID quando soggetti a graffi ed usura. Da notare che la scocca posteriore non è in vetro, come potrebbe sembrare, bensì in una sorta di materiale plastico. Questo lo rende più soggetto a graffiarsi nel tempo, ma allo stesso tempo potrebbe resistere meglio alle cadute senza creparsi.

