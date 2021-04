Per molti Xiaomi Mi 11 Ultra è diventato il nuovo oggetto del desiderio, nonostante ci siano state polemiche sul nome. Dopo anni di polemiche e dubbi, il nuovo flagship Xiaomi ha dimostrato di poter non soltanto essere all'altezza della competizione, ma anche di poter fare di meglio. Non a caso la denominazione “Ultra”, a rappresentazione dei tanti pregi di cui si può vantare. Un ampio schermo AMOLED Quad HD+ a 120 Hz, resistenza IP68, livrea in ceramica, il potente Snapdragon 888 con 5G e 5.000 mAh ricaricabili a 67W (anche wireless), speaker stereo. Per non parlare del comparto fotografico di alto profilo ed un peculiare second display che lo rende unico nel suo genere.

Abbiamo una data (circa) per l'inizio della vendita in Europa di Xiaomi Mi 11 Ultra

Ma nel mentre in Asia macina già numeri considerevoli, ci si interroga su quando Xiaomi Mi 11 Ultra sarà importato anche in Europa. Pur essendo stato ufficialmente presentato anche in occidente, l'azienda latita sul dare comunicazioni ufficiali in merito. Anche visitando il sito ufficiale, non si trova menzione dello smartphone nel catalogo e in fase di annuncio non è stata nemmeno specificata una finestra temporale. Ma a quanto pare non sembra mancare molto, al punto da far sbilanciare la divisione Xiaomi Francia nel dichiarare qualche dettaglio in più.

Sotto ad uno degli ultimi post su Facebook, uno dei social media manager dell'azienda ha così risposto al quesito di un utente. Xiaomi Mi 11 Ultra sarà lanciato ad inizio maggio: una notizia che fa ben sperare, per quanto sia relativa alla Francia. Solitamente la messa in vendita degli smartphone Xiaomi in Francia avviene contestualmente agli altri paesi principali dell'Europa occidentale. Pertanto ci aspettiamo che lo stesso avvenga in Italia, per quanto non possiamo ancora darvi una data precisa. Non appena avremo il giorno preciso, aggiorneremo questo articolo per farvelo sapere.

Per chi se lo stesse chiedendo, in Europa lo Xiaomi Mi 11 Ultra avrà un prezzo di listino pari a 1.199€ per l'unica versione da 12/256 GB. Ma è possibile che in Italia si salga di qualche decina di euro.

