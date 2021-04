Come già accaduto con A54 5G e A94 5G, anche l'annuncio di questo nuovo OPPO A74 è arrivato a sorpresa, senza troppi annunci ma direttamente in vendita. Continua così l'opera di espansione per la fascia mid-range da parte di OPPO, portando avanti la capillarizzazione della famiglia A. E come spesso accade in questi casi, anche per A74 sono presenti due varianti, una 4G e l'altra 5G.

OPPO A74 4G e 5G ufficiali: tutte le novità e le differenze

Design e display

Per entrambi i modelli, OPPO A74 fa sfoggio dell'ormai canonico schermo punch-hole, seppur le differenze ci siano sia dimensionalmente che nelle specifiche. Su OPPO A74 4G, infatti, troviamo uno schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) a 60 Hz, mentre sul 5G c'è un LCD da 6,5″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. Di conseguenza, cambia anche la metodologia di sblocco biometrico, che sul primo ha un sensore ID nel display e sul secondo uno più classico laterale. Per le dimensioni abbiamo 160,3 x 73,8 x 7,95mm e 175 per il 4G e 162,9 x 74,7 x 8,4 mm per quello 5G.

Hardware e fotocamera

Ci sono differenze sostanziali anche nel resto dell'impianto tecnico dei due smartphone. Partendo da OPPO A74 4G, a guidarlo c'è un chipset Qualcomm Snapdragon 662, realizzato a 11 nm con CPU octa-core Kryo 260 fino a 2,0 GHz ed una GPU Adreno 610. Su OPPO A74 5G, invece, c'è il più recente Snapdragon 480, con processo produttivo ad 8 nm. Al suo interno c'è una CPU octa-core Kryo 460 fino a 2,0 GHz ed una GPU Adreno 619.

Non cambiano le memorie, in entrambi i casi da 6/128 GB LPDDR4x con microSD, così come la batteria da 5.000 mAh. Stranamente è la variante 4G a godere della ricarica 33W, mentre quella in 5G scende a 18W. Il software è su ambedue la ColorOS 11.1 su base Android 11. La connettività comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ingresso mini-jack e GPS.

Come prevedibile, cambia anche il comparto fotografico. Sulla versione 4G c'è una tripla fotocamera da 48+2+2 MP f/1.7-2.4-2.4 con macro e sensore di profondità. Su quella 5G c'è una quad camera da 48+8+2+2 MP con l'aggiunta di un grandangolare. Rimane invariata la selfie camera da 16 MP f/2.4.

OPPO A74 4G e 5G – Prezzo e disponibilità

Per il momento, soltanto OPPO A74 4G è ufficialmente disponibile in Italia nelle colorazioni Prism Black e Midnight Blue. Già inserito nel catalogo di Amazon Italia, è acquistabile ad un prezzo di listino pari a 299,99€. Non si sa ancora se anche A74 5G arriverà qua da noi (anche se plausibile): per il momento, sappiamo che il suo prezzo in Thailandia ammonta a 8.999 thai, circa 242€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu