Non soltanto OPPO A94: in queste ore sta venendo ufficializzato in Italia anche il nuovo OPPO A54 5G. Come sempre, la serie A punta ad accontentare gusti e portafogli di chi si affida alla sempre nutrita fascia mid-range del mercato. Ma a differenza dell'apparentemente superiore A94, A54 non solo gode di un chipset Qualcomm, ma anche della connettività 5G. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le sue novità.

OPPO A54 5G è ufficiale: tutte le novità per la fascia media

La scocca di OPPO A54 5G accoglie uno schermo IPS LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9. Sul frame destro vediamo il sensore ID laterale, in accoppiata ad un sistema di riconoscimento facciale 2D. Come anticipato, questo A54 5G è uno smartphone modesto ma con chipset Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 480.

Ad 8 nm, il SoC contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 460 Silver) ed una GPU Adreno 619. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 256 GB, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica rapida 10W. Il reparto connettività include Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C e ingresso mini-jack. Concludiamo con il comparto fotografico, con una quad camera da 48+8+2+2 MP, con sensori grandangolare, macro e per la profondità. Sul davanti, invece, c'è una selfie camera da 16 MP.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 e con densità di 404 PPI

dimensioni di 162,9 x 74,7 x 8,4 mm per 190 g

lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale 2D

SoC Qualcomm Snapdragon 480 a 8 nm

CPU octa-core Kryo 460 (2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 619

4 GB di RAM DDR4

64 GB di storage espandibile via microSD

quad camera da 48+8+2+2 MP

selfie camera da 16 MP

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10W

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

sistema operativo Android 11 e ColorOS 11.1

OPPO A54 5G – Prezzo e data d'uscita

OPPO A54 5G è disponibile in Italia ad un prezzo di listino pari a 269,90€. È disponibile nelle due colorazioni Fluid Black e Fantastic Purple.

