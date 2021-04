A distanza di circa un mese dal precedente aggiornamento, arriva un nuovo update con la OxygenOS 10.5.9 per OnePlus Nord N100 (da noi recensito). Lo smartphone più economico in casa OnePlus non si aggiorna ancora alla OxygenOS 11, per la quale bisognerà attendere ancora. Nel frattempo, continua ad essere supportata la OxygenOS 10, in particolar modo per quanto riguarda il comparto sicurezza.

La OxygenOS 10.5.9 migliora il comparto software di OnePlus Nord N100

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9, con la build 10.5.9.BE83BA, è stato rilasciato in Europa per OnePlus Nord N100. È un update abbastanza contenuto, dato che il suo scopo è sostanzialmente quello di correggere il sistema operativo. Non ci sono nuove opzioni e funzionalità, quindi, bensì ottimizzazioni di vario tipo. Ecco quanto recita il changelog:

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2021 Risolti problemi noti e migliorata la stabilità di sistema



Trattandosi di un aggiornamento incrementale, sta venendo rilasciato via OTA ai vari possessori nel continente europeo. Nel caso non aveste ancora ricevuto l'update, potete controllare dal menu “Impostazioni / Sistema / Aggiornamenti di sistema” se vi fosse arrivato. In caso contrario, potete provare ad accelerare la procedura seguendo la nostra guida per ricevere l'aggiornamento prima di tutti.

