Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, accompagnate da conferme ufficiali per stuzzicare gli appassionati, ecco che il nuovo top di gamma di OPPO è finalmente giunto tra noi. Dopo aver scoperto tutto su specifiche e caratteristiche ora è arrivato il momento di parlare di dove comprare OPPO Find X3 Pro in Italia e siete avvisati: il super flagship è già disponibile in promozione!

Aggiornamento 19/04: vi segnaliamo che queste sono le ultime settimane per approfittare della promo di lancio dedicata al nuovo Find X3 Pro, in scadenza il 30 aprile. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OPPO Find X3 Pro arriva in Italia: dove comprare il nuovo top di gamma

OPPO ti regala 449€ di premi con il nuovo Find X3 Pro

Il nuovo smartphone top non si fa mancare niente ed arriva con a bordo un concentrato di tecnologia e stile. Il prezzo di vendita di OPPO Find X3 Pro è di 1.149,99€ per la sola versione da 12/256 GB, in due splendide colorazioni (blu e nera).

Come anticipato in apertura, non abbiate timore perché il flagship è già protagonista di una golosa promozione. Fino al 30 Aprile 2021 sarà possibile accaparrarsi il nuovo dispositivo con un ricco regalo: OPPO Watch da 46 mm, una cover in kevlar, una base di ricarica AirVOOC da 45W e l'assistenza OPPO Care. Tutti i regali hanno un valore commerciale di 449€.

Ma come fare per partecipare all'iniziativa promozionale? Niente di più semplice: non dovrete far altro che acquistare il nuovo Find X3 Pro presso i punti vendita autorizzati da 15 marzo al 30 aprile. Una volta che avrete tra le mani il dispositivo registratevi (con la prova di acquisto) nella sezione dedicata presente in questo portale. Il vostro regalo arriverà direttamente a casa vostra! Per tutti i dettagli sull'iniziativa date uno sguardo alla FAQ ufficiale. Qui troverete anche i l'elenco completo dei rivenditori autorizzati. Ma dove comprare OPPO Find X3 Pro in Italia?

Amazon

Ovviamente il pensiero non può che cadere su Amazon: la piattaforma di e-commerce rappresenta sempre una garanzia e figura tra i rivenditori autorizzati per l'iniziativa promozionale!

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

