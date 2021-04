Proprio come avevamo pronosticato solo una manciata di giorni fa, ecco che OnePlus 9 e 9 Pro sono già alle prese con un nuovo aggiornamento che porta il firmware alla OxygenOS 11.2.2.2. Ancora una volta si tratta di una release di assestamento ma non mancano novità per quanto riguarda sicurezza e miglioramenti alla fotocamera: andiamo a vedere tutte le novità, insieme ai link per il download.

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.2.2.2 | Changelog & Download

Come si evince dal changelog di seguito, la OxygenOS 11.2.2.2 per OnePlus 9 e 9 Pro porta con sé una serie di migliorie e di ottimizzazioni per il sistema, con vari bug fix che hanno afflitto i dispositivi durante le prime battute. Le patch di sicurezza si aggiornano a marzo 2021 e ci sono delle ottimizzazioni anche per quanto riguarda il comparto fotografico (sia principale che frontale).

Sistema Migliorata la stabilità della ricarica per fornire una migliore esperienza utente Migliorata la chiarezza dei video di WhatsApp durante le videochiamate Migliorate le prestazioni della vibrazione con giochi come Call of Duty e PUBG Risolto il problema per cui l'ora dell'ultima ricarica completa viene reimpostata dopo il riavvio del dispositivo Risolto il problema per cui l'icona che mostrava la batteria scarica non veniva visualizzata nella barra di stato Risolto il problema per cui il dispositivo si riavviava durante i giochi Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema Aggiornamento della patch di sicurezza Android di marzo 2021 Pacchetto GMS aggiornato a febbraio 2021

Modalità scura Risolto il problema per cui la barra di navigazione delle app a schermo diviso poteva non essere adattata alla modalità scusa

Fotocamera Migliorata la nitidezza, il rumore e il bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore Migliorate le prestazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera anteriore Migliorate le prestazioni dello zoom Migliorata la stabilità della fotocamera



Nel momento in cui scriviamo il nuovo aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro è staro rilasciato tramite OTA: come al solito – per gli utenti che preferiscono il flash manuale – è possibile il download della OxygenOS 11.2.2.2 dal nostro articolo dedicato (non appena i firmware saranno disponibili).

Vuoi saperne di più sul nuovo OnePlus 9? Allora non perdere il nostro confronto con Xiaomi Mi 11: la sfida definitiva tra i flagship più quotati di questa prima metà del 2021!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu