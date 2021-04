MIUI 12 Global Beta: scopri se sei fra i fortunati che potranno provarla

Dopo aver dato il via alla seconda fase di reclutamento, Xiaomi annuncia chi potrà far parte del programma MIUI 12 Global Beta. Dopo qualche anno di standby, l'azienda ha deciso di far ripartire l'iniziativa di beta testing anche in occidente. In questi anni di pausa, chi voleva testare in anteprima le novità della MIUI doveva necessariamente fare affidamento al programma cinese. Ma chiaramente è un qualcosa di limitante, in quanto le ROM China Beta non prevedono aggiornamenti OTA per chi non è beta tester. Senza contare l'assenza di servizi Google, il bloatware cinese e così via.

MIUI 12 Global Beta: il team Xiaomi pubblica la lista dei futuri tester

Se avete fatto richiesta per poter essere fra i membri della MIUI 12 Global Beta, allora questo è il momento giusto per voi. Il team di sviluppatori Xiaomi ha infatti reso pubblica la lista degli utenti Xiaomi che sono stati accettati all'interno del piano beta. Vi ricordiamo quali smartphone potranno essere utilizzati per testare le nuove versioni Beta della MIUI 12:

Xiaomi Mi 11 (Global, EEA), Mi 10 (Global, EEA), Mi 10 Pro (Global, EEA), Mi 10 Lite 5G (Global, EEA), Mi 9 (Global, EEA), Mi 9 SE (EEA), Mi 9 Lite (Global, EEA), Mi 9T Pro (Global, EEA) Mi Note 10 Lite (Global, EEA)

Redmi Note 10 Pro (Global, EEA), Note 9T (EEA), Note 9S (Global, EEA), Note 8 Pro (Global, EEA), Note 8T (EEA)

POCO F2 Pro (Global, EEA), X3 (Global, EEA), M3 (Global, EEA)



Ovviamente per questioni di privacy non trovate nome e cognome delle persone che hanno fatto richiesta, bensì il relativo codice dell'account Xiaomi. Potete cercare il vostro all'interno del file condiviso nella community Xiaomi:

Lista membri MIUI 12 Global Beta

Vi ricordiamo che il programma non fa riferimento alla MIUI 12.5, ma alla sua versione precedente. Se invece voleste approfondire il prossimo major update, allora dovrete affidarvi al programma MIUI 12.5 China Beta, con i succitati limiti. Trovate tutto, fra link al download e guida all'installazione, nel nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu