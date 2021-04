Oltre ai nuovi smartphone da gaming, Nubia ha presentato ufficialmente anche il primo smartwatch a marchio Red Magic, una soluzione dal look meno aggressivo di quello che ci si aspetterebbe. Ma bado alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, caratteristiche, prezzo e disponibilità di Red Magic Watch, lanciato anche in Italia!

Aggiornamento 22/04: lo smartwatch di Red Magic arriva in Europa e in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità nel nostro paese direttamente a fine articolo.

Red Magic Watch ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

La stessa casa madre ha osato non poco con il suo primo smartwatch, con un Nubia Watch dal design tutto curvo. Al contrario, con Red Magic sembrerebbe aver voluto optare per una linea più tradizionale. Il Red Magic Watch adotta un display tondo, un pannello AMOLED da 1,39″ con risoluzione 454 x 454 pixel ed un vetro protettivo con curvatura 2.5D.









Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM, non manca una batteria da 420 mAh (per un'autonomia fino a 15 giorni) ed il supporto al Bluetooth 5.0 LE. Ciliegina sulla torta, l'indossabile offre anche il posizionamento GPS/GLONASS/QZSS. Fra i sensori troviamo quelli incaricati per misurazione dei battiti cardiaci e SpO2, così come accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale. Il monitoraggio della salute è affidato ad un sensore GH3011.

Lungo il lato destro della corona trovano spazio due pulsanti fisici mentre la scocca è disponibile sia nella colorazione Silver che Black (canna di fucile). Immancabile il supporto NFC per i pagamenti tramite l'indossabile.

Funzionalità

In termini di funzioni Red Magic Watch non si discosta dai principali rivali, offrendo le solite opzioni legate al fitness e alla salute. Presenti all'appello 16 modalità sportive (compreso il calcio) da monitorare ed una resistenza all'acqua fino a 50 metri che lo rendono uno sportwatch a tutti gli effetti.

Sempre lato sportivo, abbiamo il supporto al monitoraggio dell'attività calcistica con la prima mappatura termica in corsa (Football Dynamic Activity Mapping), ma anche le condizioni di gioco tramite GPS ed il ritmo di corsa, la distanza, la traiettoria, la posizione abituale durante la difesa e l'attacco e le variazioni della frequenza cardiaca del calciatore. Insomma un nuovo, valido alleato per chi pratica questo sport.

Per quanto riguarda l'autonomia, l'azienda conferma fino a 15 giorni di utilizzo con una singola carica; tuttavia, con l'apposita modalità per il risparmio è possibile spingersi fino a 23 giorni.

Red Magic Watch ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Red Magic Watch in Italia è di 99€ sia nella versione con cassa Silver che Black. L'indossabile è disponibile all'acquisto tramite lo store ufficiale di Red Magic (lo trovate qui).

