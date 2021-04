Con l'avanzare della tecnologia, anche le persone sviluppano esigenze e abilità sempre più avanzate. Anche i genitori oggi sono più attenti alla tecnologia, quindi regalare un dispositivo leggero e dal prezzo interessante come il portatile Cenava F151 può essere una soluzione ideale per la Festa della Mamma, specie se in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su Geekbuying.

Cenava F151: il portatile ultra-leggero in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come avrete capito, ciò che distingue questo notebook Cenava è il design o meglio la finitura, visto che è di un bel color oro rosa, ideale per più utente ma sicuramente con un occhio all'universo femminile. Guardando poi alle specifiche, troviamo un pannello Full HD da 15.6″, quindi ampio nonostante sia molto sottile. Per l'hardware, abbiamo una CPU Intel Celeron J3455, una GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB RAM DDR4L, 256 GB SSD M.2 2.242 mAh.

Presente un'ottima tastiera retro-illuminata e soprattutto full-size, quindi con il comodo tastierino numerico. Quanto alle porte presenti, abbiamo 2 porte USB 3.0, un ingresso HDMI, un jack audio da 3.5 mm ed un ingresso per l'alimentazione. Presente il supporto Wi-Fi Dual Band ed al Bluetooth 4.0.

Trovate il Cenava F151 in offerta con m su Geekbuying al prezzo di 302.5€, a cui va aggiunta la comoda spedizione da Europa gratis, che lo rendono un portatile perfetto per l'imminente Festa della Mamma 2021.

