Come abbiamo appreso nei giorni scorsi, Oclean ha lanciato il suo ultimo modello di spazzolino elettrico smart, X Pro Elite, su store come AliExpress e eBay in paesi come Italia, Germania, Spagna, Corea del Sud, Francia e tanti altri. Nel periodo di lancio che è andato dal 29 marzo al 20 aprile 2021, gli ordini sono stati davvero tantissimi su tali store. Per questo, Oclean X Pro Elite ha già raggiunto il sold out ed è attualmente in pre-ordine.

Oclean X Pro Elite: i motivi del sold out

Lo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite ha attratto gli utenti per tutto il web sin dal suo arrivo sul mercato. Sui vari sociale come Facebook e Instagram ha catturato l'attenzione con la sua tecnologia di livello, oltre alle sue performance di pulizia, alla silenziosità e anche al suo design. X Pro Elite è inoltre riconosciuto come dispositivo valido dai dentisti, ma anche super consigliato dai tech influencer e ovviamente i consumatori, vero bacino d'utenza.

Ma quali sono i motivi per cui il nuovo Oclean ha avuto così tanto successo? Senza dubbio il motore brushless Maglev, la cancellazione del rumore certificata Quiet Mark fino a 45 dB ed il rilevamento di zone cieche da parte delle setole intelligenti hanno contribuito alle vendite, ma anche il fatto che si possa ricaricare in modalità wireless per ottenere un'autonomia davvero importante (circa 35 giorni) ha fatto il resto.

Il suo sistema operativo inoltre permette di ottenere informazioni in tempo reale ed un sistema di pulizia più innovativo e avanzato, che potete trovare tutto racchiuso nel comodo display LCD e nella completa applicazione Oclean, che non hanno fatto esitare gli utenti ad acquistarlo.

Questo non fa altro che elevare il nome di Oclean tra gli utenti, proprio grazie alle performance dei suoi prodotti. Se volete acquistare X Pro Elite in pre-ordine, vi lasciamo qui sotto il link all'acquisto.

