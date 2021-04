Xiaomi dà il via al roll-out della MIUI 12.5 Stabile: ecco i primi modelli

Sono ormai mesi che parliamo con cadenza quotidiana della MIUI 12.5, un aggiornamento che tanti utenti Xiaomi stanno aspettando con curiosità. In ballo non ci sono soltanto le varie novità che abbiamo visto nell'anteprima, ma anche la risoluzione di molti bug della MIUI 12. L'annuncio è ormai arrivato più di 3 mesi fa, ma ancora nessuna persone ha potuto provarla in veste stabile. Per il momento, tutto è nelle mani del programma China Beta, grazie al quale i più smanettoni possono provarla in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ma fortunatamente il suo rilascio ufficiale sta per avere inizio e la stessa Xiaomi ci rivela la data di roll-out e i primi modelli compatibili.

Aggiornamento 22/04: buone notizie per tutti coloro che attendono la partenza del roll-out della MIUI 12.5. Ve ne parliamo a fine aticolo.

La MIUI 12.5 Stabile è in arrivo: ecco quali saranno i primi modelli ad averla

Inizialmente c'era un minimo alone di mistero attorno a quale sarebbe stata la data ufficiale di roll-out per la MIUI 12.5 Stabile. In fase di annuncio, la dirigenza aveva specificato che i primi aggiornamenti ufficiali avrebbero visto la luce del giorno a fine aprile. E così sarà, dato che Xiaomi ha confermato che il primo roll-out partirà a tutti gli effetti fra pochi giorni, il 30 aprile. Quello sarà il giorno in cui l'aggiornamento pubblico arriverà su una ristretta cerchia di modelli, ovvero Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 9 SE.

Non a caso, abbiamo menzionato tutti modelli Xiaomi che hanno già ricevuto l'aggiornamento, per quanto sotto forma di Stable Beta. Per chi non lo sapesse, questa è la ROM che rappresenta lo step intermedio fra Beta e Stabile. Una volta ultimata la fase Beta, la ROM definitiva viene prima rilasciata ai beta tester, i quali devono testimoniare l'assenza di bug rilevanti. Una volta ultimate la fase Stable Beta, quella stessa ROM (se non sono stati rilevati bug) viene rilasciata ufficialmente a tutti quanti sotto forma di Stable.

La seconda fase di roll-out avrà inizio a partire da fine maggio e comprenderà una più nutrita lista di modelli: Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10 Youth Edition, Mi 10S, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu, Redmi K40, K40 Pro, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, K30 Ultra, K30S, K20 Pro, 10X, 10X Pro, Note 9, Note 9 Pro, Note 8 Pro.

Prima che qualcuno di voi esulti, è bene specificare che queste informazioni riguardano esclusivamente la MIUI 12.5 China Stable. Al momento, per le ROM Global ed EEA non c'è ancora una data precisa, se non un laconico Q2 2021. Se dovessimo fare una previsione, considerato che le ROM occidentali arrivano qualche settimana dopo quelle cinesi, è plausibile che i primi aggiornamenti partano a cavallo fra maggio e giugno.

Parte il roll-out della MIUI 12.5 | Aggiornamento 22/04

Ancor prima di quanto preventivato dall'azienda, la pagina social del team MIUI ha dato la lieta novella: la MIUI 12.5 Stabile è da oggi ufficialmente in roll-out. E no, non mi riferisco alle ROM Stable Beta già rilasciate negli scorsi giorni, bensì alla ROM definitiva. Il rilascio delle Stable Beta è servito proprio per fare gli ultimi test e ritocchi prima del rilascio pubblico, adesso in essere.

Come anticipato, il rilascio ufficiale della MIUI 12.5 Stabile riguarda unicamente i primi modelli previsti, ovvero Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 9 SE. A questo punto, non vediamo l'ora di scoprire quando l'aggiornamento Global si concretizzerà anche per noi occidentali.

