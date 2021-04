Uno dei settori in cui Huawei ha i prodotti più interessanti è sicuramente quello delle smart TV. E per ampliare la gamma, Huawei ha appena lanciato le nuove TV Smart Screen V 2021, comprendenti i modelli V55/V65/V75/V85 dotate di specifiche tecniche ad alto livello ad un prezzo meno alto di quanto si pensi.

Huawei Smart Screen V 2021: tutto ciò che c'è da sapere sulle TV V55/V65/V75/V85

Design e specifiche

Il design della nuova smart TV Huawei Smart Screen V 2021 non si discosta molto da quelli precedenti, ma cresce sicuramente in funzioni intelligenti. Il pannello LCD di tutti i modelli si avvale di una risoluzione 4K, ma anche del chipset Honghu 818. pannello supporta sia il multi-touch che del refresh rate a 120 Hz. Funzione molto interessante però è quella del supporto ai giochi somato-sensoriali, cioè che si può giocare tramite webcam senza necessità di controller, con anche le Air Gesture per le varie funzioni. Tutto questo grazie ad un'ottima webcam da ben 24 MP.

Non manca HarmonyOS integrato, così come 4 GB di RAM e 64 GB (16 GB sul modello V55) di storage che riesce tranquillamente a contenere un gran numero di applicazioni. Presente un sistema di miglioramento della gamma cromatica delle immagini, una tecnologia anti-riflesso e anche anti-luce blu, che però verrà rilasciato in seguito tramite supporto software. Ciò che rende tutte le Smart Screen V 2021 di Huawei molto interessanti è però la soundbar integrata ed ottimizzata da Devialet, quindi di altissimo profilo, con un sistema audio fino a 3.1.2 canali (V85) fino a 30W.

Huawei Smart Screen TV V55/V65/V75/V85 2021 – Prezzo e disponibilità

Le nuove Smart Screen V 2021 di Huawei, in base alla diagonale, hanno tutte un prezzo diverso: V55 costa circa 705€ (5.499 yuan), mentre V65 costa circa 1.025€ (7.999 yuan), con la V75 si sale poi a quasi 1.796€ (13.999 yuan) per poi terminare con la V85 con un prezzo di 2.821€ (21.999 yuan). Se guardiamo alle tante funzioni di cui si compongono, il prezzo è sicuramente giustificato, sebbene siano tutte di fascia molto alta. Purtroppo la disponibilità è rivolta al solo mercato cinese (per tanti fattori), ma è chiaro che sarebbe bello poterle vedere dal vivo in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu