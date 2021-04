MIUI 12.5 migliora le notifiche, nel look e nelle funzionalità

La MIUI 12.5 sta iniziando ad essere avvistata in formato Stabile, anche se noi europei dovremo attendere ancora prima di riceverla. A metterci una pezza temporanea ci sono le ROM ufficiose Xiaomi.eu, il porting occidentale di quelle cinesi rilasciate finora. Disponibilità e date a parte, oggi torniamo a concentrarci su quelle che sono le novità inserite, dato che il major update sarà piuttosto corposo. Nella mia anteprima ne abbiamo già avuto un assaggio, ma con il proseguimento del programma Beta Testing stanno venendo aggiunte ulteriori features di varia natura.

Xiaomi continua la sua opera di miglioramento della MIUI 12.5

Con il rilascio dell'ultima versione 21.4.6 della MIUI 12.5 Beta, la gestione delle notifiche viene ulteriormente affinata. A partire dalla loro visualizzazione nella tendina accessibile dalla barra di stato. Tenendo premuto su di esse viene visualizza una nuova UI, fra cui il tasto per disattivare le notifiche da quella determinata app. Un'altra aggiunta sicuramente gradita riguarda le notifiche ricevute in modalità Landscape, cioè quando si tiene lo smartphone in orizzontale. Al fine di non disturbare la visione di video, le notifiche di messaggi o chiamate saranno trasparenti, risultando così meno invasive.

Tornando ad una versione precedente della MIUI 12.5 Beta, ovvero la 21.3.18, le notifiche hanno visto un'altra modifica. Nello specifico riguardante le notifiche flottanti: trascinandole verso l'alto, è possibile nasconderle temporaneamente per un minuto o finché non verrà nuovamente sbloccato lo smartphone. Una feature senz'altro utile per bloccare la comparsa di notifiche ripetute di quell'amico che, anziché scriverti un messaggio unico, te lo spezzetta in 100 micro-messaggi.

Non dimentichiamoci che, anche con l'avvento della MIUI 12, Xiaomi ha inserito altre modifiche ed ottimizzazioni, come la possibilità di visualizzare le notifiche in due stili differenti. Ma anche la possibilità di switchare rapidamente fra notifiche e Control Center con uno swipe.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu