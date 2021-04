Sulla piattaforma YouPin ha fatto capolino un nuovo accessorio dedicato alla sopravvivenza: si tratta di prodotti per gli amanti della natura e dell'avventura, una categoria di dispositivi volto in voga in Cina ma che trovano un riscontro positivo anche da noi. Ma ora è arrivato lo strumento definitivo, il grado da far impallidire anche la fionda e la pala Nextool (accessori di tutto rispetto): la pala multiuso Xiaomi HuoHou, soluzione dal prezzo contenuto che integra anche un'ascia da sopravvivenza ed una miriade di altre funzioni.

La pala multiuso Xiaomi HuoHou funge da ascia da sopravvivenza e non solo | Caratteristiche e prezzo

Il nuovo prodotto targato HuoHou – uno dei classici brand di Xiaomi YouPin – si pone fin da subito come un gadget super completo dedicato alla sopravvivenza. Si tratta di uno strumento multifunzione che integra davvero tantissimi accessori. La pala multiuso Xiaomi HuoHou è progettata per ogni evenienza ed integra un doppio cacciavite (piatto e a stella), un'ascia da sopravvivenza, una bussola, un coltello, un fischietto e non solo. La stessa pala presenza un lato seghettato, uno a lama ed un angolo da utilizzare come apribottiglie. Insomma… davvero lo strumento definitivo dedicato alla sopravvivenza e all'avventura immersi nella natura.







Il prezzo della pala multiuso Xiaomi HuoHou è di appena 30€ al cambio, ossia 239 yuan. Il prodotto ha debuttato in patria sulla piattaforma di crowdfunding YouPin ma è probabile che lo vedremo anche da noi grazie ai soliti store.

