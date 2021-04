Come personalizzare il Control Center della MIUI di Xiaomi

Non scopriamo certo oggi che la MIUI è foriera di varie personalizzazioni per la componente grafica degli smartphone Xiaomi. Di recente vi ho spiegato come avere 6 icone nella dock, così come cambiare l'animazione di avvio della MIUI. Ma le opzioni di modifica dell'estetica della MIUI non finiscono qua, persino senza fare affidamento ad alcuna app esterna di terze parti. Lo sapevate che la stessa MIUI vi permette di modificare la barra di stato e il Control Center in pochissimi click? Oggi vi spiego come farlo.

La MIUI ti permette di personalizzare barra di stato e Control Center degli Xiaomi: ecco come farlo

Faccio due premesse: la prima è che questo metodo cambia sia la barra di stato che il Control Center della MIUI di Xiaomi. Non è possibile modificare soltanto uno dei due elementi, quindi. L'altra premessa, doverosa, è che non assicuro che questa opzione di personalizzazione sia presente su qualsiasi modello e qualsiasi MIUI. Potrebbero esserci smartphone Xiaomi che ne sono privi, nel caso segnalatelo nei commenti, ma in tal caso purtroppo non sembra esserci nulla da fare per rimediare.

Detto questo, vediamo come procedere per compiere questa customizzazione grafica:

Apri l'app Temi

Clicca in basso a destra sull'icona del Profilo

Seleziona “Personalizza il tema”

Nella schermata successiva, clicca su “Barra di stato“

In questa sezione dei Temi potrete scegliere uno dei temi che avete salvato ed applicarne esclusivamente la barra di stato e il Control Center, lasciando immutati gli altri componenti della UI. Questo è il metodo ideale se magari c'è un tema che vi piace per le icone, un altro per il Control Center, un altro per l'animazione di avvio e così via.

Qua di seguito vedete qualche esempio di modifica della barra di stato e del Centro di Controllo. Ogni immagine ha in sottimpressione il nome del Tema che dovete cercare nello store di Xiaomi.

Purtroppo, questa modalità di personalizzazione non vale per tutti i Temi. Non so bene la motivazione, ma alcuni Temi non permettono di applicare soltanto barra di stato e Control Center, restituendo l'errore “Sfortunatamente, il nostro server è temporaneamente fuori servizio. error: check|exceed times“. E dato che l'app Temi non ha un filtro che faccia capire quali temi sono compatibili con questa opzione, l'unico modo è scaricare temi e scoprire quali lo siano.

