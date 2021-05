Dopo aver visto il teardown completo e la spiegazione sulla realizzazione degli speaker, è venuto il momento di conoscere il comparto fotografico del nuovo Redmi nel dettaglio. Infatti, lo stesso brand ha spiegato come funziona la lente ibrida della fotocamera di Redmi K40 Game Edition.

Redmi K40 Game Edition: ecco come funziona la lente ibrida della fotocamera

Per spiegare la funzione di tale componente, bisogna partire dal fatto che il sensore principale dello smartphone è composto per un totale di 6 obiettivi (6P appunto) di cui cinque sono in plastica ed uno è in vetro. E proprio grazie a questa composizione che è possibile ottenere un maggior passaggio di luce rispetto alle altre fotocamere con lenti 6P tradizionali.

Tra l'altro, proprio combinando questi due tipi di materiali e ottenendo quindi una lente ibrida, Xiaomi è riuscita nell'intento di migliorare l'effetto antiriflesso, così da ottenere scatti con bordi migliori. Infine, l'obiettivo in vetro è realizzato con tecnologia WLG. Cosa significa? Semplicemente, riesce a garantire una migliore centralità ottica quando si acquisisce direttamente la luce.

Insomma, passo dopo passo conosciamo sempre più dettagli curiosi e soprattutto interessanti riguardo a questo smartphone, partito come outsider per il gaming e diventando man mano un dispositivo di grande livello in ambito di rapporto qualità/prezzo. La speranza è che il presunto POCO F3 GT approdi anche da noi per poter testare tutto quello che il Redmi K40 Game Edition ha da offrire a giocatori e utenti.

