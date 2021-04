Avete uno scatto contenente persone, oggetti o scritte che non volete ci siano e state cercando un modo per censurare parti delle foto? Beh, se avete uno smartphone Xiaomi, allora sappiate che all'interno dei numerosi strumenti della MIUI c'è una funzione apposita. Quasi sicuramente una feature del genere è presente anche all'interno di altre UI, ma in questo articolo mi voglio concentrare sui possessori di dispositivi della compagnia asiatica. Anche perché la procedura da seguire è molto semplice e vi permette di oscurare porzioni di immagini presenti in memoria in pochissimi passaggi.

La MIUI di Xiaomi vi permette di censurare parti di foto: ecco come fare

Il metodo che vi spiego è valido per qualsiasi immagine abbiate nel vostro smartphone Xiaomi, che l'abbiate realizzata voi o che l'abbiate salvata da siti e social. L'importante è che questa immagine che volete censurare sia presente all'interno della Galleria della MIUI, ovvero l'app che potete utilizzare per farlo. Quindi non c'è per forza il bisogno di scaricare app di terze parti che svolgano questa operazione. Ecco la procedura da seguire:

Apri la Galleria e scegli l'immagine che vuoi modificare

Cliccate sull'icona di modifica (la seconda in basso da sinistra)

Scorri la barra orizzontale degli strumenti fino in fondo e scegli l'opzione “Mosaico“

A questo punto, l'app Galleria vi offrirà diversi tipo di pennello Mosaico: quello consigliato è il primo, in grado di quadrettare l'immagine e restituire il tipico effetto pixel. Ma potete scegliere la tipologia di pennello che sia più adatto al vostro scopo. Con lo slider potete scegliere la dimensione del pennello da usare con il dito: più piccolo è, più piccola sarà la porzione di schermo che sarà interessata e viceversa. Una volta completata la censura, confermate e salvate la foto, ottenendo così un duplicato dell'originale (che rimarrà in memoria) con le modifiche applicate.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu