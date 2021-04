Il colosso cinese ha lanciato una nuova campagna dedicata ai servizi per gli utenti Huawei – siano essi nuovi clienti oppure fan affezionati – con una serie di iniziative davvero niente male: tra queste anche la possibilità di beneficiare dell'estensione della garanzia gratis. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa promozionale!

Huawei dà il via ad una nuova campagna per i servizi, con estensione della garanzia gratis e tante altre iniziative

Fino al 2 maggio, tutti i clienti del brand potranno attivare gratuitamente sei mesi di garanzia extra sul proprio smartphone o tablet Huawei e ottenere numerosi vantaggi sui Huawei Mobile Services, tra cui spazio di archiviazione aggiuntivo gratuito su Mobile Cloud e accesso Premium ai servizi di streaming come Music e Video.

Tutti i possessori di uno smartphone o di un tablet Huawei potranno attivare sei mesi di estensione della garanzia gratis, oltre quella commerciale già prevista, prolungandone gli effetti. È possibile attivare l'estensione su tutti i tablet e gli smartphone che verranno acquistati nel periodo della promozione (dal 15 aprile al 2 maggio), nonché su tutti i device già in possesso degli utenti, sui quali la garanzia commerciale è ancora in corso di validità. L'attivazione avviene molto semplicemente attraverso l'App Supporto Huawei, preinstallata su tutti gli smartphone e tablet. Quindi non dovrete far altro che accedere all'applicazione; per maggiori dettagli ed info sull'iniziativa, qui trovate la pagina dedicata.

Servizi premium per tutti: Huawei Cloud, Music e Video gratis per tre mesi!





Inoltre tutti i clienti Huawei potranno accedere a 50 GB di spazio di archiviazione gratuito su Mobile Cloud e archiviare in totale sicurezza i propri momenti speciali e i propri dati senza alcun costo aggiuntivo per tre mesi. In più, da oggi, gli utenti Huawei potranno raggiungere il proprio spazio cloud anche da web tramite questa pagina e usufruire di nuove funzionalità, tra cui il comodissimo Time machine back-up che consente di gestire efficacemente cronologia e ripristino dei dati.

Per tutti coloro che acquisteranno un nuovo smartphone o un nuovo tablet nel periodo di validità della promozione – ma anche per tutti gli utenti Huawei che non hanno ancora scoperto tutte le potenzialità dei servizi premium attivando un piano a pagamento – è possibile riscattare con tre mesi di abbonamento Premium gratuito a Huawei Music e Video.

Diventa Community Hero con Huawei Watch GT 2 Pro

Per gli appassionati di tecnologia che vogliono mettere alla prova i prodotti Huawei e cimentarsi nel realizzare una vera e propria review di prodotto, sono aperte da oggi le selezioni per offrire a 2 membri della Community l'opportunità di testare lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro.

La compagnia selezionerà i migliori membri della Community che dimostreranno di avere una grande passione per la tecnologia, spiccate doti comunicative e che sapranno distinguersi per l'ottima conoscenza del brand. Per sottoporre la propria candidatura come tester è sufficiente iscriversi a questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu