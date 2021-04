CHUWI regala un coupon esclusivo per il nuovo CoreBook Xe

Dopo il primo contatto con il nuovo notebook del brand cinese si ritorna a parlare di CHUWI CoreBook Xe, in arrivo nel corso del mese di aprile. L'azienda ha dato il via all'iniziativa prima dell'apertura delle vendite, con la possibilità di iscriversi e di ricevere un coupon per risparmiare sull'acquisto del nuovo terminale.

CHUWI CoreBook Xe: le iscrizioni sono aperte, in regalo un coupon dedicato

Come funziona l'iniziativa di CHUWI? Per partecipare all'inizio delle prevendite di CHUWI CoreBook Xe non dovrete far altro che iscrivervi lasciando il vostro indirizzo e-mail tramite questa pagina del sito ufficiale. In questo modo riceverete un coupon da 100$ ed una borsa in omaggio. Il terminale debutterà il 20 aprile 2021 e stando a quanto annunciato dalla compagnia costerà 599$ (circa 500€) dopo aver applicato lo sconto. Comunque conoscendo la compagnia aspettiamoci anche altre iniziative promozionali per il debutto, in modo da ottenere un prezzo ancora più vantaggioso.

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo CHUWI CoreBook Xe, il terminale arriverà con a bordo la scheda grafica Iris XE Max di Intel, una soluzione più performante rispetto alla MX350. A muovere il tutto troviamo il processore Intel Core i5-10210U (di 10 th Gen), accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. Completano il quadro un ampio display IPS da 15.6″ ed una batteria da 90 Wh, il tutto racchiuso in un corpo sottile.

Articolo sponsorizzato.

