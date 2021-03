Dopo aver annunciato il 2 in 1 Hi10 Go, il produttore cinese torna con un nuovo notebook che promette il giusto connubio tra prestazioni e prezzo: si tratta di CHUWI CoreBook Xe, primo modello della compagnia ad avere a bordo la GPU DG1 di Intel, meglio conosciuta come Iris Xe Max.

CHUWI CoreBook Xe: primi dettagli su design e specifiche

L'azienda ha svelato il design del nuovo portatile tramite l'immagine che vedete in copertina, confermando anche parte delle specifiche. CHUWI CoreBook Xe sarà dotato di un processore Intel Core i5 di decima generazione (i5-10210U), accompagnato dalla scheda grafica Intel Iris Xe Max. Quest'ultima adotta la nuova architettura XE, è realizzata con processo a 10 nm ed è equipaggiata con 96 EU. La frequenza massima raggiunta è di 1.65 GHz e sono presenti 4 GB di memoria video dedicata; non manca poi il supporto alla tecnologia Deeplink di Intel.

Stando ai risultati dei vari benchmark, la scheda DG1 dovrebbe superare l'attuale MX450 di NVIDIA, con performance vicine alla GTX 1050 Ti Max-Q. Tornando alle caratteristiche del notebook, il nuovo portatile di CHUWI avrà a bordo un display IPS da 15.6″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel e rapporto in 16:9. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD (espandibile fino ad 1 TB).

Il nuovo CHUWI CoreBook Xe arriverà nel corso del mese di Aprile 2021 mentre per quanto riguarda il prezzo di vendita si parla di una cifra intorno ai 599$. Ovviamente ci aspettiamo le solite offerte lancio a cui ci ha abituato la casa cinese ma per maggiori dettagli dovremo pazientare fino al debutto. Intanto vi lasciamo con il sito ufficiale del brand cinese, dove di certo saranno pubblicati i primi dettagli non appena disponibili.

