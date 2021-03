Abbiamo visto come ZTE, nel corso dei mesi passati, abbia dato dimostrazione di una gran forza a livello ingegneristico. Con ZTE Axon 20, infatti, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di qualità davvero elevato, riuscendo per la prima volta ad inserire una fotocamera anteriore sotto il display. Questo, però, non è stato affatto un punto di arrivo. Da parte del brand, dunque, c'è la volontà di continuare a stupire in tale ambito, puntando sempre molto sul comparto fotografico. Motivo per cui anche ZTE Axon 30 Pro si proporrà di introdurre sul mercato una soluzione multimediale innovativa tra le sue specifiche, senza rinunciare alla convenienza nel prezzo.

Aggiornamento 11/03: dopo aver svelato immagini e data di presentazione, un nuovo teaser si parla delle velleità che avrà la fotocamera di ZTE Axon 30 Pro. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Fotocamera”.

ZTE Axon 30 Pro: cosa sappiamo su specifiche, prezzo e uscita?

Design e specifiche

Siamo davvero molto curiosi di capire come sarà costruito ZTE Axon 30 Pro, che in queste ore inizia a ricevere i primi spiragli di design con un richiamo al camera bumper molto particolare, che conferma anche il nome definitivo dello smartphone nel poster ufficiale del brand.

ZTE Axon 30 Pro 5g will be the world's first Flagship device with the Second Generation Under Display camera.



Powered by the Snapdragon 888

6.9 inch 120hz 1080p or 1440p display

Completely new & Flagship level Quad Camera system

Super fast Charging and a 4700mah+ battery pic.twitter.com/w2uUvyileu — Anthony (@TheGalox_) January 28, 2021

E se del design si sa ancora poco, per l'hardware si inizia a capire già qualcosa, con il chipset Snapdragon 888 confermato per la CPU del flagship della compagnia di Ni Fei, che ha dichiarato di averlo trovato molto potente nei primi test, ma anche un display da ben 6.9″ (e questo non fa che alimentare la possibilità della camera sotto il display) che dovrebbe avere una risoluzione Full HD+ o addirittura QHD+ con refresh rate a 120 Hz tanto per accrescere il livello dello smartphone.

Inoltre, anche la batteria pare essere un modulo niente male. Non tanto per l'amperaggio che si preannuncia comunque molto buono, 4700 mAh, ma per la ricarica che dovrebbe essere ultra-rapida.

Si torna a parlare del display dell'Axon 30 Pro e stavolta l'indizio arriva proprio dal CEO di ZTE, Ni Fei, che mostra la prima immagine dal vivo dello smartphone, sebbene solo sul frontale e soprattutto ben coperto per non svelare il resto del design. Come già confermato, il display sarà senza “ostacoli”, quindi con fotocamera sotto lo schermo, ma anche con un livello di dettaglio molto interessante, che lascia presagire un dispositivo di grande livello.

Fotocamera

Dopo aver visto i progressi dell'azienda in ambito fotografico non vediamo l'ora di scoprire qualcosa in più sul prossimo flagship del brand. Ni Fei, General Manager della Terminal Business Unit di ZTE, ha ribadito che ZTE Axon 30 Pro verrà equipaggiato con le funzioni di imaging più potenti e pionieristiche del settore.

Queste parole trovano una sorta di conferma in un nuovo poster ufficiale di ZTE che mostra quella che sembra una scodella di un Bento per pranzo e che vede un paio di bacchette rimuovere un chicco di melograno perché, come suggerisce la didascalia, bisogna lasciar vedere “tutto” e quindi il suggerimento alla fotocamera sotto al display è palese.

E se la sua presenza è sempre più confermata, dalle ultime notizie apprendiamo come è strutturata la tecnologia della nuova fotocamera sotto al display di Axon 30 Pro, che sarà un connubio di micro-materiali e tecnologia al micron ad altissima trasmissione, oltre alla presenza di un chip di visualizzazione dello schermo ad unità indipendenti. Tutto questo in un design di circuiti minimalisti altamente integrati e altre tecnologie di base al fine di creare interferenze nell'effetto ripresa dopo lo scatto.

Insomma, alta ingegneria per un prodotto che ormai è tra i più attesi in patria ed anche in Occidente, dove l'eco di Axon 20 è arrivato e ha già alimentato la curiosità degli utenti affascinati all'idea di una fotocamera sotto al display in pianta stabile e con specifiche top gamma.

Non solo però sensore anteriore, anche quello posteriore è pronto a stupire: secondo il dirigente del dipartimento mobile di ZTE Lu Qianhao, il sensore fotocamera principale avrà una risoluzione mai vista su uno smartphone finora. Infatti, sfruttando al massimo l'ISP dello Snapdragon 888, Axon 30 Pro dovrebbe utilizzare o un doppio sensore da oltre 100 MP o addirittura uno singolo da 200 MP. Ed è proprio in merito a quest'ultima specifica che nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. A bordo, infatti, potrebbe trovare spazio un inedito sensore Samsung S5KGND da 1/1.37″ e con pixel da 1,28 μm. Attendiamo, dunque, qualche novità in merito a tale obiettivo.

A sottolineare gli sforzi che l'azienda vuole compiere in ambito fotografico con ZTE Axon 30 Pro c'è un altro teaser ufficiale. Nell'immagine promozionale si menziona una fotocamera con tre sensori di alto livello, differentemente da quanto solitamente accade con triple e quadruple fotocamere. Spesso, infatti, le aziende arricchiscono gli smartphone con molteplici moduli ma con macro, monocromatici e sensori di profondità di dubbia utilità. Con Axon 30 Pro, invece, avremo tre sensori di rilievo: possiamo immaginare che avremo una configurazione formata da primario, grandangolare e teleobiettivo.

ZTE Axon 30 Pro – Prezzo e data d'uscita

Il nuovo Axon 30 Pro non ha ancora una data di presentazione ma siamo certi che ne sapremo di più a strettissimo giro. Infatti l'azienda cinese ha confermato la sua partecipazione al MWC 2021 di Shanghai, evento che si terrà dal 23 al 25 febbraio. Per l'occasione ZTE presenterà la seconda generazione della sua fotocamera sotto il display: ovviamente diamo per scontato che questa novità sarà a bordo di Axon 30. Non sappiamo se la compagnia mostrerà il dispositivo o meno ma di certo sarà un'ottima occasione per comprendere meglio quello che ci aspetta dalla funzionalità più attesa del flagship.

Vedremo, dunque, che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma è facile aspettarsi che il nuovo top di gamma esca intorno al Q2 2021. Per quanto riguarda il prezzo di vendita si brancola nel buio anche se ci si aspetta una cifra maggiore rispetto al suo predecessore, vista anche l'implementazione di un hardware da top di gamma. Speriamo anche che migliori la qualità lato selfie, visto il punteggio non proprio entusiasmante totalizzato su DxOMark da Axon 20.

