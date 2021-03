ZTE è sicuramente uno dei colossi delle telecomunicazioni in Cina, con ampia presenza anche su scala globale. Tra i suoi prodotti ci sono da anni gli smartphone, contraddistinti dalle line up Axon e Blade, che si avvalgono di una nuova gamma chiamata ZTE serie S, con i primi modelli S30, S30 Pro e S30 SE pensati con specifiche tecniche e prezzo adatto ai giovani.

ZTE S30, S30 Pro e S30 SE: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dall'account Weibo di ZTE abbiamo le immagini che ci raccontano un po' come sanno gli smartphone della Serie S. Come possiamo vedere la scelta di design e della colorazione, lo ZTE S30 Pro ha una scocca cangiante rosa/viola ed un bumper fotocamera in alto a sinistra con un design molto particolare con livrea glitter.

Stessa sorte per l'S30 base, che ha molte similitudini con il fratello maggiore, ma la gradazione cangiante ha una trama differente. Infine, l'S30 SE ha uno stile più da medio gamma, con una back cover che ricorda quella del nuovo Realme 8 Pro, con un frame lucido e con un bumper fotocamera che perde la peculiarità del glitter.

Passando poi alle specifiche tecniche, l'S30 Pro si avvale di un display da 6.67″ AMOLED a 144 Hz, con campionamento del tocco a 360 Hz, con supporto HDR10+. Stessa diagonale per S30, ma con refresh rate a 90 Hz e con tecnologia LCD, così come S30 SE, sebbene abbia solo un campionamento del tocco a 240 Hz. Passando ai chipset, abbiamo rispettivamente Snapdragon 768G (S30 Pro), Dimensity 720 (S30) e Dimensity 700 (S30 SE). Quindi tutti 5G, ma di pura fascia media. La memoria si divide tra gli 8/256 GB dello ZTE S30 Pro, gli 8 GB RAM e 128/256 GB di storage dell'S30 e i 6/128 GB dell'S30 SE.

Fotocamera

La fotocamera è quella che distingue in maniera netta i vari modelli. Infatti, per S30 Pro avremo un sensore principale da 64 MP e altri 3 sensori da 8+2+2 MP che si traducono in una grandangolare, una macro ed un sensore di profondità. Per la selfie camera è presente un sensore da 44 MP punch-hole.

Anche per ZTE S30 abbiamo una quad camera con sensore principale da 64 MP, mentre gli altri 3 sono da 8+5+2 MP con la stessa modalità del Pro. Cambia la selfie camera che si attesa invece a 16 MP. Infine, ZTE S30 SE ha un modulo tripla fotocamera, la cui principale è un sensore da 48 MP, mentre gli altri due sono da 5+2 MP con grandangolare e macro. La selfie camera è la stessa 16 MP del modello base.

Batteria

Per la batteria ZTE ha invece annunciato che l'S30 Pro ha un modulo da 4.200 mAh, con una ricarica rapida a 55W che permetterà quindi di ricaricarlo molto rapidamente. Su S30 invece è presente un modulo da 4.000 mAh con ricarica a 30W, mentre per S30 SE c'è un'ampia batteria da 6.000 mAh presumibilmente con ricarica a 18W.

Per il software tutti e tre i modelli adottano la nuova MyOS 11 basata su Android 11.

ZTE S30, S30 Pro e S30 SE – Prezzo e disponibilità

In merito al prezzo dei nuovi ZTE S30 Pro, S30 e S30 SE, sappiamo che il modello più costoso da 8/256 GB arriva a circa 390€ (2.998 yuan), mentre il modello base ha due configurazioni: 8/128 GB a circa 286€ (2.198 yuan) e 8/256 GB a circa 311€ (2.398 yuan). Infine, chiude la versione SE con un prezzo di circa 221€ (1.698 yuan). In Cina saranno disponibili dal 3 aprile 2021, ma non si conosce ancora la disponibilità Global.

