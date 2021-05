Yeelight illumina i vostri cassetti con soli 7€

Siete in cerca di una soluzione economica per illuminare gli angoli più bui della casa? Allora date un'occhiata alla luce LED per cassetto e armadio di Yeelight, storico brand partner di Xiaomi, proposto ad un prezzo irrisorio; e se puntate a qualcosina in più vi segnaliamo anche la nuova luce LED da bagno, disponibile in varie versioni e colorazioni.

Yeelight illumina ogni angolo della casa con questa mini luce LED

Il mini dispositivo di Yeelight fa esattamente ciò che promette: si tratta di una luce LED da montare all'interno di un cassetto, di un armadio o un mobile. Il prodotto va agganciato tramite un magnete adesivo ed il gioco è fatto: grazie al sensore ad infrarossi la luce si accenderà con l'apertura del mobile. La batteria è un'unità da 300 mAh, più che sufficiente per molteplici “aperture”, ricaricabile tramite Type-C. Lungo il bordo inferiore è presente un pulsante per accendere o spegnere il dispositivo senza dover ricorrere al sensore.

La luce LED per cassetto di Yeelight viene proposta a circa 7.7€ su AliExpress: qui trovate il link alla pagina del prodotto.





Vi segnaliamo anche la disponibilità di un altro accessorio del brand cinese. Si tratta della luce LED da bagno Yeelight, dispositivo dal look minimale disponibile nella colorazione argento o nera e con dimensioni da 40 o 60 cm. La lampada è inclinabile di 180° e permette di avere un'illuminazione ampia ed uniforme. Siete interessati? Allora qui trovate il link al prodotto, al prezzo di 38€.

