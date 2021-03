Dopo esserci lasciati alle spalle la confusionaria serie Note 9, si inizia a parlare di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Inizialmente prevista per fine 2019, è stata temporaneamente “sostituita” da una riedizione dei modelli Note 9. Pertanto tutti i rumors finora comparsi non sono da considerarsi attendibili, in favore di quelli di cui parleremo da qui in avanti. Per questo, in questo articolo troverete raccolte tutte le informazioni, ufficiali e non, su scheda tecnica, immagini, prezzo e data d'uscita dei nuovi smartphone.

Aggiornamento 01/03: una nuova immagine del dispositivo e della confezione di vendita confermano qualche dettaglio in più in merito a varie caratteristiche di Redmi Note 10. Trovate tutte le novità nella sezione “Design e display” mentre tutte le precisazioni lato hardware sono presenti nelle sezioni successive.

Redmi Note 10 e Note 10 Pro: tutte le indiscrezioni sui nuovi mid-range

Design e display

Dopo una valanga di indiscrezioni e qualche conferma, si comincia a fare chiarezza su quali saranno gli aspetti più importanti di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Le certificazioni indicano il primo con le sigle “mojito/rainbow” e M2101K7AG e il secondo con M2101K6G. Un leak ci svela le colorazioni in cui dovrebbe essere proposta la famiglia Note 10: Gray, White e Green per lo standard, Bronze, Blue e Gray per il Pro. Si vocifera che possa essere utilizzato uno schermo da 6,67″ Full HD+ mentre per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento, Xiaomi ha già confermato la presenza di un refresh rate a 120 Hz; non sappiamo se si tratterà di una feature esclusiva per il modello Pro oppure se sarà presente anche per la versione standard. Altro dettaglio importante ma non ancora confermato in via ufficiale riguarda la qualità del display: sia Note 10 Pro che il modello base dovrebbero sfoggiare uno schermo AMOLED, come si evince anche dall'immagine leak in alto.

#RedmiNote10Series, defines new heights. #ChallengeAccepted



We know you want more! Check out everything on March 4th for our global launch event. pic.twitter.com/RR9MVk2jtz — Xiaomi (@Xiaomi) February 26, 2021

Per il modello base Redmi Note 10 4G, il pannello utilizzato dovrebbe essere una soluzione da 6.43″, confermando la risoluzione Full HD+. Come “confermato” dall'immagine dal vivo del device, anche in questo caso avremo un pannello AMOLED (con punch hole centrale per la selfie camera). Altro dettaglio importante riguarda la presenza di una configurazione Dual Speaker, anticipata sempre dall'immagine leak in alto.

Uno dei teaser ufficiali rilasciati da Xiaomi ci parla del grado di resistenza che Redmi Note 10 sarà capace di offrire. Era dai tempi di Redmi Note 7 che la compagnia non si concentrava su tale aspetto: con Note 7 dimostrò di poterlo maltrattare senza conseguenze, anche se JerryRigEverything dimostrò l'esatto contrario. Il protagonista del teaser è King Kong, fra l'altro in vista del nuovo film che lo vedrà faccia a faccia con Godzilla. Vedremo se Redmi Note 10 sarà effettivamente all'altezza delle aspettative e se farà utilizzo dell'ultimo Gorilla Glass Victus. Sarebbe la prima volta per uno smartphone non top di gamma.

I dettagli in merito al design e al display della serie Redmi Note 10 continuano con i teaser ufficiali. Nel primo possiamo avere uno scorcio della parte frontale dei dispositivi, che sarà caratterizzata da un pannello dotato di un punch-hole centrale per ospitare la selfie camera. Il poster conferma ancora una volta la protezione Gorilla Glass (ma non ne svela il livello) e sottolinea che avremo un grado di resistenza agli schizzi e alla polvere di tipo IP52. La seconda immagine teaser mostra il profilo del nuovo Note 10, svelando che sarà dotato di un corpo più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente.





Sempre meno dettagli ci separano dalla configurazione ufficiale dei nuovi Redmi Note 10. Dopo quanto raccontato passo dopo passo su come sarà strutturato il design e le prime notizie sul display, abbiamo oggi un'altra conferma di questi due elementi in un nuovo teaser ufficiale. Infatti, dall'immagine è possibile scorgere il frame laterale dello smartphone, con tanto di camera bump generoso.

Not just bright, but the brightest display EVER on a #RedmiNote! 🤩



👉 As bright as _ _ 12 Pro! 😉 Any guesses? ☀️#RedmiNote10 series is launching in 4/3/21!



I ❤️ #Redmi #10on10 pic.twitter.com/oPbTy0iztJ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 19, 2021

Ma nei teaser si è parlato anche di luminosità, dato che avrà il pannello più luminoso di sempre nella serie Redmi Note con i suoi 1200 nits. Bisogna capire ora se sarà su tutti i dispositivi della gamma, oppure solo sul Pro.

This is what you came for! 👀 #RedmiNote10 series launches in 10 days. pic.twitter.com/La2ncKKXJQ — Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 22, 2021

Nel frattempo Xiaomi ha pubblicato un nuovo teaser dedicato al design della serie Redmi Note 10, in cui è possibile scorgere alcuni particolari della cover posteriore. In contemporanea ha anche fatto capolino una prima immagine di Redmi Note 10 Pro, grazie ad uno scatto rubato alla confezione di vendita. Il video teaser di Xiaomi sembra proprio dare ragione al leak: osservate le immagini a confronto nella galleria in basso.





Frontalmente il dispositivo sembra ospitare un punch hole decisamente ridotto, posizionato al centro del bordo superiore. La back cover ospita un comparto fotografico simile a quello del cugino Redmi K40. Sono presenti delle differenze ma sembra che la compagnia cinese sia intenzionata a creare una somiglianza tra la sua serie di fascia media e quella top.

Se poi volete dare un'occhiata più da vicino al Redmi Note 10, in alto trovate un interessante video hands-on dedicato al medio gamma. Nella clip è possibile dare uno sguardo al design fronte/retro, alle impostazioni e all'app Fotocamera, osservando anche il livello di fluidità dell'interfaccia. Un dettaglio interessante traspare dai menu, dove troviamo la conferma della modalità Always-On Display e quindi dello schermo AMOLED.

Hardware

Non sappiamo ancora quale sarà il chipset che muoverà il comparto tecnico di Redmi Note 10 e Note 10 Pro. Possibile che sia una soluzione MediaTek, grazie alla produzione di chipset basso costo. Ma quasi sicuramente ci sarà anche un modello basato su SoC Qualcomm, visto che Xiaomi è solita proporre più modelli per più aree geografiche.

L'impressione è che, così come accaduto con la serie Note 9, ci saranno molteplici varianti, fra 4G, 5G, Pro e non Pro. Nel caso di Qualcomm, le indiscrezioni parlano di Note 10 4G M2101K7AG con Snapdragon 678. Per Note 10 Pro, invece, si indica lo Snapdragon 732G per il modello 4G e Snapdragon 750G per quello con 5G.

#Redmi Note 10 leaked.



It will have Snapdragon 678.

Pro version will have Snapdragon 732G.https://t.co/92y0QSok3R pic.twitter.com/fZpCVPk6vN — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) January 28, 2021

Fra certificazioni e indiscrezioni varie, sappiamo che Redmi Note 10 avrà tagli di memoria da 4/64 GB e 6/64 GB. Salendo a Redmi Note 10 Pro, invece, li avrebbe da 6/64 GB, 6/128 GB e 8/128 GB. Ad alimentare il tutto si parla di una batteria attorno ai 5.050 mAh con ricarica rapida fino a 33W, almeno per il modello Pro.

Guardando invece al Redmi Note 10 4G, il modulo batteria sarà da 5.000 mAh che sarà dotato inoltre di una ricarica rapida da 33W: questo è quello che si evince dalla confezione di vendita trapelata in rete con la relativa immagine del dispositivo (la trovate in “Design e display”).

Fotocamera

We are one of the first in the industry to bring a 108MP camera to smartphones.



The #RedmiNote10Series continues its legacy with a 108MP boundary challenging camera.



Excited? Check out more on March 4th for our global launch! pic.twitter.com/1s5U3x8xDf — Xiaomi (@Xiaomi) February 25, 2021

Abbiamo la conferma ufficiale in merito ad uno degli aspetti più importanti di Redmi Note 10 Pro: Xiaomi ha confermato che la nuova serie avrà dalla sua un sensore principale da 108 MP; tuttavia al momento non è dato di sapere se il modulo sarà presente su entrambi oppure sarà appannaggio della versione Pro.

Voci di corridoio indicano la presenza su Note 10 di una quad camera con primario Samsung S5KGM2 da 48+8+2+2 MP, grandangolare, macro e sensore per la profondità (l'immagine leak in “Design e display” ci svela questi dettagli). Su Note 10 Pro, invece, ci sarebbe una configurazione del genere, dove a cambiare sarebbe unicamente il primario, da ben 108 MP.

Redmi Note 10 Pro Max

Proprio come avvenuto per la generazione precedente, anche a questo giro dovremmo avere una versione maggiorata con il nome di Redmi Note 10 Pro Max. Nel caso della versione Note 9 Pro Max – di cui qui trovate tutte le differenze con la controparte Pro – si è trattata di una release destinata al solo mercato indiano ed è molto probabile che avverrà lo stesso anche stavolta. Comunque, il dispositivo in questione è frutto di un leak e restiamo in attesa di una conferma ufficiale. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Redmi Note 10 Pro Max dovrebbe avere dalla sua il chipset Snapdragon 768G, soluzione 5G accompagnata da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si parla poi di un pannello IPS a 120 Hz (anche per la versione Pro), dettaglio che contraddice le precedenti indiscrezioni che vedono la presenza di un display AMOLED.

In merito al comparto fotografico, il Pro Max si staccerà dagli altri due dispositivi (con sensori da 48 e 64 MP) grazie alla presenza di un modulo principale da 108 MP. La batteria dovrebbe restare la stessa unità da 5.050 mAh, presumibilmente con ricarica da 33W.

Redmi Note 10 e 10 Pro – Prezzo e data d'uscita

In merito al prezzo di Redmi Note 10 e Note 10 Pro, i leaker sottolineano una politica aggressiva, in quanto la serie Note 9 non ha venduto quanto sperato (perlomeno in India): di conseguenza è lecito aspettarsi una cifra di lancio particolarmente appetibile, anche se per il momento non vi sono dettagli certi.

La serie #RedmiNote es un desafío constante.

Y para demostrarlo, te lo mostramos el próximo 4 de marzo a las 13:00 horas (GMT+1) presentándote la nueva familia #RedmiNote10 pic.twitter.com/WiPzNMMuj8 — Xiaomi España (@XiaomiEspana) February 25, 2021

Nel frattempo Xiaomi ha confermato ufficialmente la data di presentazione della serie Redmi Note 10: il debutto in Europa è atteso per il prossimo 4 marzo 2021. L'evento sarà trasmesso il live streaming tramite i canali social del brand.

Nel frattempo vi ricordiamo che Amazon India ha mostrato per errore i 4 modelli della serie, segnando come data il 10 marzo 2021 e confermando le indiscrezioni sulle configurazioni 4G e 5G. Nessuna novità invece sul prezzo, ma per quello si suppone sapremo qualcosa di più a fine febbraio. Per quanto riguarda la data riportata dalla piattaforma di e-commerce, probabile che si tratti di una svista oppure della data di commercializzazione della gamma.

