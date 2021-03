Durante l'evento dedicato alla presentazione della nuova gamma Find X3, è stato presentato in sordina un accessorio molto interessante. Infatti, OPPO ha lanciato il nuovo caricabatterie Wireless AirVOOC 45W pensato proprio per Find X3 Pro ad un prezzo tutto sommato onesto.

OPPO Wireless AirVOOC 45W: tutte le caratteristiche del caricabatterie

Il design è quello usuale di un caricatore senza fili verticale, che può essere utilizzato con adattatori per la corrente da 18, 20 e 65W senza problemi. Ovviamente, la velocità massima del suddetto dipenderà dall'adattatore utilizzato. Non dovrete temere le cover, dato che è possibile caricare lo smartphone con una protezione spessa fino a 2 mm.

Come abbiamo detto, il nuovo AirVOOC ricarica i dispositivi fino ad un massimo di 45W, ma quali sono quelli possibilitati a questa carica? Molto semplice: OPPO Find X3 Pro, ovviamente, ma anche Ace 2, dato che sono gli unici due smartphone del produttore a supportare questo tipo di ricarica. Quindi, è inutilizzabile per altri dispositivi? Assolutamente no, perché quelli dotati della ricarica wireless Qi, possono ricaricarsi ad un massimo di 15W.

Attualmente, il caricatore wireless di OPPO è riservato al mercato cinese, ad un prezzo di circa 42€ (cambio di 329 yuan), ma dalle ultime notizie apprendiamo di una certificazione Global per questo dispositivo, quindi non è escluso che si affacci ai mercati occidentali, ma per questo dovremo attendere qualche tempo.

