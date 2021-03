Intesa Sanpaolo Mobile, l'app di mobile banking, è da oggi disponibile per il download su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi HMS, tra cui Mate 40 Pro, P smart 2021 e la famiglia P40: se avete un conto Intesa Sanpaolo e siete interessati, ecco come avere l'applicazione a bordo del vostro smartphone!

L'applicazione Intesa Sanpaolo Mobile arriva anche su AppGallery

Prosegue senza sosta l'integrazione di applicazioni del settore bancario in AppGallery e si intensifica la collaborazione di Huawei con i principali player del settore, con l'obiettivo di rendere sempre più completa l'esperienza degli utenti sull'app store proprietario del brand.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l'app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza” – commenta Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Per utilizzare l'app è necessario avere un conto corrente Intesa Sanpaolo e, dopo aver attivato il contratto My Key per l'accesso ai canali digitali – da filiale oppure online – è sufficiente scaricare e attivare l'app su Huawei AppGallery, anche tramite Petal Search, il widget di ricerca che permette di effettuare un accesso rapido a tutto l'elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

Come avere l'app Intesa Sanpaolo Mobile su Huawei AppGallery

Volete sapere come avere l'app del conto Intesa Sanpaolo Mobile direttamente sul vostro smartphone Huawei grazie ad AppGallery? Qui sotto trovate il link al download direttamente dallo store del brand: non dovete far altro che cliccare sul pulsante per essere reindirizzati alla pagina dell'app e scaricarla a bordo del dispositivo.

Intesa Sanpaolo Mobile | AppGallery | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu