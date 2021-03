Uno dei settori in cui Xiaomi è tra i brand più apprezzati è sicuramente quello della mobilità. Questo grazie alla stretta collaborazione con Ninebot, brand specializzato proprio in questo campo che continua ad offrire prodotti di qualità ad un prezzo impareggiabile. E infatti il nuovo Ninebot F25 segue proprio questa scia: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche, funzioni e prezzo del nuovo monopattino lanciato in Cina.

Ninebot F25 ufficiale: tutto sul nuovo monopattino elettrico della partner di Xiaomi

Design e ruote

Il nuovo Ninebot F25 è un prodotto di fascia alta caratterizzato da un design abbastanza classico; tuttavia è impossibile non notare la livrea lucida e la pedana con una grata in acciaio, la quale contribuisce ad avere un miglior posizionamento e confort durante la guida. Ma ciò che intriga sono gli pneumatici, soluzioni da 10″ molto più resistenti rispetto alla precedente generazione (a detta della stessa azienda cinese). Inoltre la texture antiscivolo contribuisce ad avere una miglior tenuta su strade bagnate.

Caratteristiche e autonomia

Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo monopattino elettrico di Ninebot è mosso da un motore brushless in grado di offrire una potenza di 300W ed un'autonomia fino a 20 Km. L'altra novità riguarda la batteria implementata, una soluzione avanzata capace di conservarsi quasi intatta (almeno fino al 70%) dopo 5 anni di vita. Ovviamente non mancano le solite modalità standard, sport (entrambe fino a 25 km/h) e risparmio energetico (15 km/h). Il manubrio integra un display LED per visualizzare le varie informazioni su velocità ed autonomia.

Ninebot F25 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo monopattino elettrico Ninebot F25 ha debuttato ufficialmente sullo store cinese JD, al prezzo di circa 207€ al cambio attuale (1.599 yuan). Si tratta di una cifra abbastanza appetibile ma ovviamente siamo curiosi di scoprire se l'F25 arriverà anche alle nostre latitudini (e quanto costerà).

