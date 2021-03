Il relax può manifestarsi in tante forme, soprattutto ci avvaliamo di strumenti dedicati ad esso. Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha portato questi strumenti ad essere smart, andando ad agire tra le varie zone del nostro corpo. Ed è questo che fa il collare massaggiatore SKG Smart Neck Massager, protagonista di questa recensione: sarà riuscito nel suo intento?

Recensione SKG Smart Neck Massager | Collare massaggiatore

Contenuto della confezione

La confezione del massaggiatore SKG si presenta molto elegante da fuori e relativamente completa, visto che per il collare Smart Neck Massager sono presenti il telecomando, vero Core del prodotto, gli adattatori dei pulsori, due in silicone e due in gel, che sono utili per l'intensità dell'azione massaggiante, il cavo di ricarica USB-Micro USB e la manualistica. Insomma, tutto quello che serve per questo tipo di prodotto.

Design & Materiali

Poco da dire sul design, dato che non è diverso da tanti altri prodotti della stessa categoria. Infatti, il collare massaggiatore SKG in questa recensione ha la conformazione con interni gommati, tra cui c'è anche il vano per la ricarica, che culminano nei due pulsori posti proprio al centro, mentre all'esterno troviamo il tasto d'accensione ben rifinito e un vano per attaccare magneticamente il telecomando, che come potete vedere dalla foto, si adatta perfettamente alla struttura.

Quanto ai materiali, il policarbonato utilizzato è sicuramente di buona qualità, sebbene non dia proprio una sensazione premium, è tutt'altro che scadente e sicuramente gradevole anche quando lo si indossa, dando una sensazione di solidità.

Funzionalità ed esperienza d'uso

Veniamo poi al fulcro centrale della recensione dell'SKG Smart Neck Massager, cioè l'esperienza d'uso che possiamo avere con il collare massaggiatore. Partendo dalle funzionalità, abbiamo 3 modalità di pulsazione e 15 gradi di intensità.

Daily : permette un massaggio con vibrazione più tenue, simile a quella del massaggio con i pollici, detta ad impasto;

: permette un massaggio con vibrazione più tenue, simile a quella del massaggio con i pollici, detta ad impasto; Relax : Simula un'esperienza simile a quella del massaggio thailandese, con un impatto più rapido rispetto alle altre due;

: Simula un'esperienza simile a quella del massaggio thailandese, con un impatto più rapido rispetto alle altre due; Exercise : simile all'agopuntura, più acuto e mirato ad un sollievo ad intermittenza.

: simile all'agopuntura, più acuto e mirato ad un sollievo ad intermittenza.

C'è da dire che l'esperienza d'uso è sicuramente piacevole, sia che ci troviamo ad un'intensità bassa, sia ad un'intensità più alta. La vera chicca però sta nel combinare l'azione massaggiante a quella riscaldante, che in pochi secondi raggiunge i 42 °C ed offre un sistema di rilassamento completo, che replica la moxibustione, molto usata in Cina. Quello che convince, in ogni caso, è sicuramente l'autonomia, che permette un'esperienza di massaggio che con intervalli da circa mezz'ora, può arrivare anche ad una settimana.

SKG Smart Neck Massager | Collare massaggiatore – Conclusioni

Che dire quindi in conclusione in merito al collare massaggiatore SKG? Sicuramente, per un momento di relax diverso, più specifico ed in momenti della giornata in cui non si possono fare determinati trattamenti può tornare utile, magari se si è a lavoro o comunque a casa (in questo periodo risulta davvero comodo).

Quanto alla questione prezzo, che di solito si aggira intorno ai 50€, è sicuramente in linea con la categoria, ma forse l'integrazione di un'applicazione per regolare le varie modalità sarebbe stata gradita. Oltre a questo, non troviamo veri difetti a questo prodotto, che sullo store ufficiale del brand su AliExpress può essere acquistato in offerta grazie al codice sconto dedicato e che trovate nel box in basso.

