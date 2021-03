Arrivato sul mercato con tante premesse positive e con una qualità (sulla carta) molto alta, Meizu 18 è sicuramente tra gli smartphone più ambiti sul mercato, sia in Cina, sia Global (sebbene non lo vedremo mai ufficialmente). Pare però che Meizu 18 e 18 Pro possano essere finiti in un vortice di false recensioni negative prima ancora di essere messi in vendita, provocando la reazione della compagnia stessa.

Meizu 18: l'azienda si dice tranquilla sulle false recensioni negative

Dopo i primi sospetti in merito, i media cinesi hanno chiesto al Marketing Director Wan Zhiqiang pareri sulla questione. Il dirigente si dice sicuramente seccato ma tranquillo sulle false recensioni. Seccato, perché ovviamente risulta davvero difficile che uno smartphone o un qualsiasi dispositivo in generale venga bistrattato prima ancora di poter essere ricevuto dagli utenti. Tranquillo perché non solo sa bene che nei canali di vendita Meizu 18 e 18 Pro sono finiti in over-booking, ma anche perché confida nei veri feedback degli utenti.

Quello che Meizu continuerà a fare, dichiara, è quello di rivolgere tutte le energie nei propri progetti che hanno preso una direzione ben precisa, importante e mirata a donare a tutti prodotti di grandissimo spessore a prezzi veramente inquadrati. Insomma, per capire come sono davvero questi nuovi flagship bisognerà attendere il responso dei colleghi cinesi, nel frattempo il brand si coccola quello che sembra davvero un gran lavoro.

