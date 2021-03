Con l'arrivo della serie 17, la compagnia cinese ha chiuso il capitolo smartphone nel 2020: non sono stati presentati altri modelli e quindi è passata direttamente a Meizu 18 e 18 Pro per quest'anno. In questo articolo raggruppiamo tutte le informazioni dei nuovi flagship del brand, dalle specifiche della scheda tecnica, al design, al prezzo e alla disponibilità.

Meizu 18 e 18 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Per molte settimane si è parlato di come sarebbe stato il design dei nuovo e unici smartphone per il 2021 del brand. Tra concept render realistici e veri e propri teaser, siamo arrivati ad un prodotto molto gradevole alla vista, che unisce il meglio dell'ingegneria mobile in vari aspetti. Se prendiamo infatti Meizu 18, abbiamo un camera bumper in alto a sinistra ma più esiguo rispetto al Pro che ha però più sensori. Di certo, non possiamo dire che non siano top gamma, data l'eleganza e la qualità dei materiali.

E proprio dai materiali passiamo a parlare poi di display, primo game changer della serie 18 di Meizu. Partendo dal modello “piccolo”, abbiamo un bel pannello curvo da 6.2″ con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel) con densità di 563 PPI, tecnologia Super AMOLED Samsung E4 con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. La luminosità massima è 1300 nit. Per il modello Pro abbiamo invece un pannello da 6.7″ che riprende tutte le tecnologie del modello base, rendendolo quindi un prodotto molto adatto alla multimedialità ad alta definizione.

Hardware & Software

Il capitolo delle caratteristiche hardware è quello sicuramente quello più succoso ed interessante di tutta la questione sui Meizu 18 e 18 Pro. A partire, ovviamente, dal potente chipset Snapdragon 888, che a dispetto delle previsioni che vedevano un 870 sul modello base, è presente su entrambi i modelli. Ricordiamo che la CPU Qualcomm è composta in questa maniera: Octa-Core con architettura Kryo 680 a 5 nm da 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.80 GHz. Per la GPU è presente una Adreno 660.

Passando al lato memorie, anche qui non si è badato a spese, andando a selezionare una RAM LPDDR5 fino a 12 GB, mentre per lo storage arriviamo ad un massimo di 256 GB UFS 3.1. Per la batteria è invece posto un modulo da 4000 mAh per il Meizu 18 e 4500 mAh per il modello Pro. Differisce anche il supporto di ricarica visto che la tecnologia Super mCharge del modello base arriva fino a 36W Quick Charge 3+, mentre quello Pro arriva invece a 40W (anche wireless) con supporto Quick Charge 4+. Non mancano i supporti a 5G mmWave e Sub-6 GHz, oltre al Wi-Fi 6E.

Le chicche personalizzate dei nuovi top gamma le troviamo poi nei motori grafici proprietari e nelle implementazioni software. Infatti, per i giochi mobile è presente il motore mEngine 4.0 che aumenta le prestazioni del 26% rispetto ai precedenti, ma è presenta anche il sensore d'impronte ultrasonico mTouch, il primo dopo quello implementato da Samsung. Per il sistema AI è presente l'elaborazione OneMind 5.0, che aumenta l'interazione con l'utente. Il sistema operativo che spinge i due Meizu 18 è la Flyme 9, di cui vi parliamo qui, basata su Android 11.

Come potete vedere dalle immagini sopra, sono ottimi anche i risultati ottenuti dai benchmark su GeekBench di entrambi i modelli Meizu 18 e 18 Pro, che spingono al massimo le prestazioni di un hardware effettivamente di grandissimo spessore.

Fotocamera

Se l'hardware è di livello, non è da meno il comparto fotocamera di Meizu 18 e 18 Pro. Partendo dal modello base, abbiamo un sensore principale da 64 MP Sony IMX682 f/1.6 con OIS e lenti 7P. Proseguendo, abbiamo un teleobiettivo da 8 MP f/2.4 OV08A10 ed una macro-grandangolare da 16 MP Samsung S5K3P9SX f/2.2 con angolo di visuale a 122°. Per la selfie camera, una soluzione punch-hole centrale, con una super risoluzione da 44 MP.

Il clou però lo troviamo con Meizu 18 Pro, che parte con un sensore principale da 50 MP Samsung GN1 f/1.9 ultra-stabilizzato e lenti 7P. Inoltre, è presente un sensore macro-grandangolare da 32 MP Sony IMX616 f/2.2 con angolo di visuale 130°, ma anche lo stesso teleobiettivo di quello base da 8 MP, ma la vera chicca è il sensore di profondità 3D. Anche qui è presente un sensore selfie camera Samsung GH1 da 44 MP.

Meizu 18 e 18 Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi Meizu 18 e 18 Pro sono praticamente disponibili fin da subito in Cina, pronti a dare battaglia a Xiaomi e OPPO a colpi di hardware di primo di livello, con prezzi sicuramente alti ma in linea per quello che offrono:

Meizu 18

8/128 GB 563€ (4399 yuan)

8/256 GB 601 € (4699 yuan)

12/256 GB 640€ (4999 yuan)

Meizu 18 Pro

8/128 GB 640€ (4999 yuan)

8/256 GB 702€ (5499 yuan)

12/256 GB 766€ (5999 yuan)

Purtroppo non ci sono notizie in merito alla distribuzione Global dei Meizu 18 e 18 Pro, ma le speranze non sono molte in quanto la politica del brand è molto local e già con 17 e 17 Pro ha pagato molto bene.

