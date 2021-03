La coperta elettrica di Xiaomi YouPin è in sconto a partire da 22€

Dopo il cuscino massaggiante torniamo a parlare di Xiaomi e dei prodotti di YouPin grazie alla coperta termica Xiaoda, una soluzione elettrica adatta a tutte le tasche e che di certo contribuirà a rendere il vostro sonno ancora più lieto: e visto il prezzo contenuto anche il portafoglio ringrazia!

Xiaomi YouPin: la coperta elettrica Xiaoda costa poco e aggiunge un caldo relax al vostro sonno

La coperta termica di Xiaomi YouPin è disponibile in due versione, singola e matrimoniale. La prima misura 150 x 80 cm mentre la variante maggiore arriva con dimensioni 170 x 150 cm. Nel caso del modello singolo avremo una potenza di 60W, che sale a 120W per quello matrimoniale. E se dimenticate di spegnere la coperta, non temete perché grazie alla funzione di spegnimento automatico (dopo 12 ore) potrete dormire sonni tranquilli. Inoltre è presente un sistema di protezione dalle alte temperature, un motivo in più per non avere preoccupazioni.

In termini di temperature, la coperta elettrica di Xiaoda (una delle azienda partner di Xiaomi che ben conosciamo) è in grado di offrire tre diversi livelli: 35/40/55°C.





La coperta elettrica Xiaoda arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress, al prezzo di 22€ circa per la versione singola. Il modello matrimoniale viene proposto invece a 78€; sono presenti anche altri due modelli, in versione Low Power. Per tutti i dettagli date un'occhiata alla pagina dedicata, tramite il box in basso: se non visualizzare correttamente il link, provate a disattivare AdBlock.

