Il prototipo di Xiaomi Mi Note 3 ci svela una realtà diversa (Video)

Dietro alla produzione di ogni telefoni ci sono vari stadi di lavoro, molti dei quali rimangono sconosciuti ai più. Prendiamo per esempio Xiaomi Mi Note 3, il penultimo capitolo della gamma Note prima del “decimo” modello. Lanciato nell'autunno del 2017, ha rappresentato un cambiamento di rotta dal punto di vista estetico, abbandonando le linee morbide di Mi Note 2. Ma se vi dicessimo che Xiaomi aveva in mente un modello alternativo più sinuoso?

Aggiornamento 01/03: dopo le immagini, abbiamo anche un video inedito che ci mostra tre versioni del prototipo di Xiaomi Mi Note 3. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi Note 3 sarebbe potuto essere differente, sia davanti che dietro

Con Xiaomi Mi Note 3 venne ufficialmente deciso di adottare uno schermo flat, meno “eccentrico” alla vista ma più pratico sul piano funzionale. Ma si sa, anche l'occhio vuole la sua parte, e questo prototipo del telefono, svelato dal leaker Sudhanshu Ambhore, conferma questa volontà, poi venuta meno.

Quello che vediamo in foto è uno smartphone abbastanza differente da quanto visto con la variante ufficiale. A partire dal dietro, dove la back cover è pressoché identica, se non fosse per la fotocamera. La dual camera è sempre lì, in alto a sinistra, ma organizzata in senso verticale, anziché orizzontale. Le curve del retro vengono riprese anche davanti, dove il prototipo sfoggia un display curvo, proprio come Mi Note 2. Rimangono i bordi, sia sopra che sotto, per quanto i sensori in alto siano posizionati leggermente differenti.

Il resto delle specifiche sono invariate: Snapdragon 660, 4/64 GB, 4000 mAh con Quick Charge 3.0 e display AMOLED da 5,5″ Full HD+. Fra l'altro, fa piuttosto strano vedere una diagonale del genere, quando oggi non esistono quasi più smartphone sotto i 6″. La cosa buffa è che questo prototipo è attualmente in vendita: ce ne sono 3 in circolazione e vengono venduti alla “modica” cifra di 20.000 yuan, circa 2630€.

Il prototipo protagonista in video | Aggiornamento 01/03

A volte ritornano: a praticamente un anno di distanza, qualcuno ha risfoderato il prototipo di Xiaomi Mi Note 3. Questa volta possiamo ammirarlo in tutte e tre le varianti nera, bianca e blu, grazie ad una clip caricata su Douyin (il nome cinese di TikTok). Chissà se qualcuno ha effettivamente avuto il fegato (e il portafogli) di acquistarlo quando venne messo in vendita.

Xiaomi Mi Note 3 early engineering prototype in 3 colors. This prototype has a 2K display, but the final product settled for FHD+ display.

Source: https://t.co/twmsqDZ0oM pic.twitter.com/LLFKim7U0g — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 28, 2021

