La tecnologia è ormai nelle nostre case e non si limita ai dispositivi come smartphone o smart TV. Infatti, anche la pulizia è ora intelligente, grazie a prodotti come il nuovo robot aspirapolvere Roborock S7, presentato recentemente, che debutta in pre-ordine su Geekbuying ma è già in sconto grazie al Coupon dedicato.

Roborock S7: il nuovo robot aspirapolvere in pre-ordine con Coupon su Geekbuying

Prima di spiegarvi come ottenere il Coupon per il nuovo dispositivo smart home, vi spieghiamo un po' le caratteristiche del Roborock S7. Partendo dalla capacità di lavaggio sonico (essendo anche lavapavimenti), grazie ad un motore con frequenza di 50 Hz in grado di arrivare fino a 3.000 giri al minuto. Inoltre, è capace di una potenza di aspirazione di 2.500 Pa.

Quanto invece ai vari contenitori di acqua e polvere, per il primo abbiamo 300 ml, mentre per la polvere ha una capacità di 470 ml. La pulizia è inoltre di lunga durata, dato che con una singola carica è possibile arrivare fino a 3 ore grazie alla batteria da 5.200 mAh, il tutto in maniera davvero silenziosa. Presente una comoda stazione di svuotamento della polvere. Il nuovo S7 è compatibile sia con l'applicazione proprietaria, sia con quelle di Xiaomi.

Trovate quindi il nuovo robot aspirapolvere Roborock S7 in pre-ordine su Geekbuying, ma potete avere l'occasione di ottenere il sopracitato Coupon da 50$ semplicemente iscrivendovi con la vostra email entrando in QUESTO LINK, dove potrete conoscere anche tutte le iniziative dedicate a questo nuovo dispositivo, di cui vi rimandiamo anche alla pagina prodotto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu