Con OnePlus Nord CE 2 Lite passi al 5G (e ai 120 Hz) e risparmi: ora a 200€ su Amazon!

Quando si parla di OnePlus ormai non è più solo flagship killer e modelli ultra top, ma anche tanti mid-range che vanno ad arricchire un portfolio più che soddisfacente. Se puntate al risparmio mantenendo delle buone caratteristiche, allora OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non vi deluderà, specialmente se a prezzo ribassato con codice sconto o in offerta lampo: ecco le migliori occasioni!

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, nuovo minimo con Coupon Amazon: imperdibile!

OnePlus Nord CE 2 Lite è uno smartphone che promette buone prestazioni, al giusto prezzo. E infatti parliamo di un modello LCD da 6.59″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, Snapdragon 695 5G, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 33W, Android 12 ed una fotocamera da 64 MP con profondità e macro.

Insomma, si tratta di un telefono completo a tutto tondo, che prova a non farsi mancare niente. Volete saperne di più sul mid-range di OnePlus? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, dedicata a OnePlus Nord CE 2 Lite 5G? Al momento il prezzo più interessante è quello di Amazon, con spedizione Prime: solo 202€ per portarsi a casa un medio gamma di tutto rispetto!

Per ottenere lo sconto basta spuntare la voce “Applica Coupon 50€”, subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto): di seguito trovate il link all'acquisto. Ovviamente segnaliamo che si tratta di una promo temporanea ed il prezzo potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

