OnePlus 10 Pro si aggiorna in Europa a OxygenOS 13 e Android 13 | Download

Nonostante sia stata presentata assieme a 10T, il nuovissimo aggiornamento OxygenOS 13 basato su Android 13 debutta su OnePlus 10 Pro. Ed era prevedibile: il top di gamma di punta di OnePlus è stato uno dei primi al mondo a ricevere il supporto al programma di sviluppo per Android 13 Beta. Ma se prima il beta testing era limitato unicamente all'ultima versione di Android, adesso include anche l'interfaccia proprietaria da poco presentata da OnePlus.

Aggiornamento 21/09: arriva la versione stabile della OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

L'aggiornamento OxygenOS 13 con Android 13 è partito su OnePlus 10 Pro

Le novità introdotte da OnePlus nella OxygenOS 13 le abbiamo discusse nell'articolo dedicato, perciò vediamo il changelog completo per OnePlus 10 Pro:

Design Aquamorphic Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo. Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide. Aggiunge un widget dell'orologio mondiale della schermata Home per mostrare l'ora in diversi fusi orari. Aggiornamento a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate. Applica i movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali e intuitive. Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità. Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza Aggiunge Meeting Assistant per migliorare l'esperienza di connessione alla riunione e di prendere appunti e introduce un'opzione per rendere le notifiche più sottili e meno fastidiose. Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale. Ora puoi aprire un'app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un passaggio. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l'esperienza delle Impostazioni rapide. Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot. Aggiunge la Sidebar Toolbox. Puoi aprire una finestra mobile all'interno delle app per un funzionamento regolare. Ottimizzato Shelf. Scorri verso il basso nella schermata Home per visualizzare Shelf per impostazione predefinita.

Interconnessione senza soluzione di continuità Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un'esperienza più fluida.

Personalizzazione Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display. Ottimizza Insight Always-On Display, con più personalizzazioni disponibili. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza & privacy Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy. Aggiunge la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy. Ottimizza la cassaforte privata. L'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute & Benessere digitale Aggiunge Kid Space, fornendo limiti di tempo sullo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzioni di protezione degli occhi.

Ottimizzazione delle prestazioni Aggiunge Dynamic Computing Engine per migliorare la velocità del sistema, la stabilità, la durata della batteria e l'esperienza dell'app.

Esperienza di gioco Aggiornamento a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico in scenari chiave.



Come ogni beta testing, anche l'aggiornamento OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro presenta bug e malfunzionamenti, ecco quelli noti:

Non c'è risposta quando si fa clic su Capture Log dopo essere passati a Multiple users/System Cloner/Languages. (È necessario passare a Multiple users/System Cloner/Languages prima di registrare il log nello strumento di feedback).

Un punto verrà visualizzato in modo anomalo durante l'associazione Bluetooth.

Le foto potrebbero risultare sfocate quando si scattano più foto di persone con la modalità Ultra Dark e si fa zoom out contemporaneamente.

Lo schermo si bloccherà durante la registrazione di video in scenari specifici.

Le immagini potrebbero non essere salvate quando si scattano foto di persone con zoom out a 3,3x.

Ci sarà una schermata nera quando la fotocamera si blocca.

I video potrebbero essere visualizzati in verde quando sono stati girati in modalità FILM.

Le immagini potrebbero essere nere quando si scattano foto al buio con la modalità Notturna.

Nuova versione | Aggiornamento 16/08

È in fase di rilascio l'aggiornamento OxygenOS 13 Open Beta 2 per OnePlus 10 Pro, su base Android 13, anche in Europa. La novità principale è senz'altro l'introduzione del design Aquamorphic, il nuovo look visivo che porta con sé il major update di OnePlus. Ecco anche quali sono i bug noti di questa build:

RCC non può funzionare normalmente in questa build

La versione dell'operatore Zain in Kuwait non è in grado di inviare MMS

La versione dell'operatore Telecom nella Macedonia del Nord non è in grado di inviare IMS

Non c'è risposta quando si fa clic su Acquisisci registro dopo aver cambiato più utenti/clonazione di sistema/lingue. (È necessario cambiare più utenti/clonazione di sistema/lingue prima di acquisire il registro nello strumento di feedback).

Un punto verrà visualizzato in modo anomalo durante l'associazione Bluetooth

Le foto potrebbero risultare sfocate quando si scattano più foto di persone con la modalità Ultra Dark e si rimpiccioliscono contemporaneamente

Lo schermo si bloccherà durante la registrazione di video in scenari specifici

Le immagini potrebbero essere nere quando si scattano foto al buio con la modalità Notte

Un punto viene visualizzato in modo anomalo nella barra di stato

Parte il roll-out stabile | Aggiornamento 21/09

Adesso è ufficiale: dopo la fase di beta testing, OnePlus 10 Pro sta ricevendo l'aggiornamento stabile alla OxygenOS 13 con Android 13. Si tratta della build C.19 e sarà inizialmente disponibile agli utenti che hanno partecipato al test della Open Beta, dopodiché sarà gradualmente rilasciato a tutti quanti, anche in Europa. Quando sarà disponibile, lo troverete in download nell'articolo dedicato:

Scarica OxygenOS 13 e Android 13 per OnePlus 10 Pro

