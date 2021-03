Dopo aver scoperto i primissimi dettagli in merito al presunto modello Mini della serie, andiamo a dare uno sguardo alle caratteristiche e alle specifiche tecniche dei prossimi ASUS ZenFone 8 e 8 Pro, i nuovi flagship del produttore asiatico in arrivo quest'anno. Che cosa possiamo aspettarci a questo giro? Avremo ancora una flip camera?

ASUS ZenFone 8 e 8 Pro: ecco che cosa sappiamo sui nuovi flagship

Design e display

Nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere se i nuovi ASUS ZenFone 8 e 8 Pro manterranno il design dei predecessori – quindi con una fotocamera rotante – oppure si muoveranno su binari più tradizionali. I due smartphone sono stati individuati con le sigle ZS672KS/I004D e ZS675KW/I007D e con i nomi in codice PICASSO e VODKA, rispettivamente per il modello base e il fratello maggiore Pro. Proprio come nel caso del Mini, i vari dettagli provengono dal codice dell'app ASUS PixelMaster Camera, quindi potrebbero rivelarsi decisamente affidabili.

Parlando di display, il modello PICASSO arriva con un pannello OLED da 6.67″ Samsung AMS667UU07, con risoluzione Full HD+ (2499 x 1080 pixel). A quanto pare la parte frontale non sarà molto diversa rispetto alla precedente generazione, caratterizzata da un display simile. Non viene specificato il refresh rate ma dato che ZenFone 7 è arrivato a 90 Hz è lecito immaginare una frequenza simile o maggiorata, come nel caso del Mini (120 Hz). I modelli 7 e 7 Pro sono equipaggiati con il medesimo display, quindi potremmo ipotizzare una scelta simile anche a questo giro.

Hardware

Parlare di chipset è quanto mai scontato: ovviamente sia ASUS ZenFone 8 che il modello 8 Pro avranno a bordo lo Snapdragon 888, ultima soluzione top di Qualcomm, realizzata a 5 nm, con una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), una GPU Adreno 660 ed un modem 5G. Impossibile non aspettarsi almeno 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Per la batteria gli attuali modelli offrono un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 30W, ma per ora non ci sono indiscrezioni su questo versante.

Fotocamera

tripla camera Flip da 64 + 12 + 8 MP, apertura f/1.8-2.2-2.4 con grandangolare 113°, sensore telescopico e zoom ottico 3x (12x ibrido); video fino a 8K 30 FPS;

I nuovi modelli della gamma top di ASUS dovrebbero presentare una piacevole aggiunta, passando da una tripla fotocamera ad una Quad Camera. Tuttavia si tratterebbe di una configurazione non dissimile da quanto visto con la serie 7: avremo quindi un sensore principale da 64 MP Sony IMX686 accompagnato da un grandangolo (+ macro) da 12 MP Sony IMX363 e da un teleobiettivo OV08A da 8 MP (con almeno uno zoom ottico 3X e digitale 12X). Il quarto sensore è un modulo OV24B1Q da 24 MP: il codice del software ASUS che ha “ispirato” questo leak fa riferimento ad un sensore anteriore.

Resta da vedere quindi se questa dicitura rappresenti un indizio per l'assenza della flip camera (e quindi per uno stravolgimento del design della serie) oppure una semplice stringa indicativa.

ASUS ZenFone 8 e 8 Pro – Prezzo e data d'uscita

Ovviamente parlare di prezzo e data di uscita di ASUS ZenFone 8 e 8 Pro è abbastanza prematuro: ancora non sono presenti indiscrezioni ma se vogliamo avere delle cifre davanti agli occhi ricordiamo che i modelli 7 e 7 Pro hanno debuttato – rispettivamente – a 699€ e 799€. In merito al debutto, se ASUS seguirà il trend dello scorso anno possiamo aspettarci un lancio durante l'estate 2021.

