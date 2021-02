Agli utenti europei e occidentali Xiaomi piace non solo perché propone smartphone dal grande rapporto qualità/prezzo, ma perché ci permette di creare una smart home senza spendere un capitale. E uno degli strumenti più piccoli di questo universo, lo Xiaomi Mi Control Hub, è dotato di supporto ad altri dispositivi, ma quali sono?

Xiaomi Mi Control Hub: ecco i dispositivi di supporto a cui potrete collegarlo

Presente nel kit Smart Sensor con cui Xiaomi ha debuttato anche in Italia, il Mi Control Hub è una centralina di connessione a cui possono essere collegati vari tipi di sensori, per creare un sistema di allarme casalingo. Ma essendoci una sostanziale differenza di compatibilità tra la versione di Mi Home Global e quella cinese, i dispositivi associabili sono solo alcuni, vediamo quali.

Xiaomi Mi Motion Sensor

Mi Door & Windows Sensor

Mi Wireless Switch

Xiaomi Mi Temperature and Humidity Sensor

Mi Smart Plug (Zigbee)

Mi Light Detection Sensor

Insomma, una buona varietà, non completissima ma sicuramente essenziale per la propria casa. In ogni caso, se voleste acquistarli, sotto trovate i box dedicati ad ogni prodotto che trovate su Amazon.

