Sono tanti i settori in cui Huawei è ormai in pianta stabile e anche con un certo successo. Ma quello dei pagamenti digitali non ha ancora raggiunto il suo picco e per questo, la stessa Huawei sta per acquisire un'azienda che si occupa proprio di servizi annessi.

Huawei: l'acquisizione di un'azienda per entrare in competizione con Alibaba e Tencent nei pagamenti digitali

Il ragionamento alla base della proposta di acquisizione di Xunlian Zhifu, ex azienda di ZTE fondata nel 2013, sta proprio nel diversificare maggiormente il settore dei pagamenti digitali soprattutto in patria, dove i maggiori player sono Alibaba con AliPay e Tencent. Siccome Huawei non vuole di certo restare indietro, visto che la sua visione d'impresa è mirata proprio a quel tipo di competitor, sta tentando di acquisire la compagnia specializzata.

Questo gioverebbe alla politica anti-monopolio che mira a non creare appunto un dominio troppo evidente di uno o più marchi. Tra l'altro, per non farsi trovare impreparata, Huawei sta valutando l'assunzione di figure di spicco al fine di gestire al meglio il suo business.

Così facendo, il servizio Huawei Pay conoscerebbe una crescita molto importante e diventerebbe sicuramente più fruibile da più utenti, oltre a quelli che possono utilizzarlo come metodo di pagamento proveniente dagli smartphone del brand.

