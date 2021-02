Oggi qualsiasi cosa può diventare intelligente, grazie alle tecnologie dedicate all'IoT. E quando a diventare smart sono prodotti come il Cubo di Rubik Xiaomi Magic Cube in offerta con codice sconto su GearBest, allora diventa tutto più divertente, soprattutto se la spedizione è da Europa gratis.

Xiaomi Magic Cube: il Cubo di Rubik smart in offerta con codice sconto su GearBest

Alla vista, il Magic Cube è sostanzialmente il classico Cubo a cui siamo abituati, ma oltre al suo utilizzo solito di rompicapo, può essere collegato ai dispositivi come tablet o smartphone con un'applicazione dedicata al fine di iniziare sfide o tutorial per migliorare le proprie abilità nel gioco.

Ma non solo intelligenza, dato che il Cubo di Rubik di Xiaomi è molto ben realizzato con materiali di ottima fattura. Inoltre, avendo un sistema magnetico, l'allineamento sarà totalmente automatico. Inoltre è compatibile anche con alcuni dispositivi smart home.

Lo Xiaomi Magic Cube è quindi in offerta con Coupon su GearBest al prezzo di 26.2€, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa gratis, che lo rende un prodotto molto curioso ed interessante.

N.B. Se non doveste visualizzare il box in basso, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

