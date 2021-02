Xiaomi Mi 11 messo a dura prova da JerryRigEverything

Era soltanto questione di tempo prima che Xiaomi Mi 11 finisse fra le grinfie di JerryRigEverything. Come ogni nuovo top di gamma che si rispetti, anche quello Xiaomi è passato sotto le sue mani per i classici test di resistenza. Quando si parla di Xiaomi e resistenza c'è sempre una certa curiosità, visto che in passato l'azienda ha mostrato il fianco in più occasioni. Anche nel caso di smartphone che venivano pubblicizzati come estremamente resistenti. Vediamo se è il caso anche per Xiaomi Mi 11.

JerryRigEverything testa il nuovo Xiaomi Mi 11, con risultati in linea con la concorrenza

I top di gamma 2021 sfruttano il nuovo Gorilla Glass Victus e Xiaomi Mi 11 non fa eccezione, ma i test di JerryRigEverything dimostrano una triste ma scontata verità. Il display si graffia sempre con la stessa facilità delle passate generazioni, con Corning che ha investito più sulla resistenza agli urti che ai graffi. Sotto allo schermo c'è l'immancabile sensore d'impronta, rapido ma soggetto all'usura del display. Rispetto a quella ad ultrasuoni e alla sua scansione 3D, la tecnologia ottica fa una fotografia del polpastrello. Questo significa che se lo schermo si graffia o si crepa in prossimità del sensore, la scansione può avere qualche problema. Ma è comunque un'eventualità abbastanza estrema.

Ma quando si parla di Xiaomi, in passato il tallone d'Achille dei suoi smartphone è stato nel famigerato bend test. Provandolo a piegare con molta forza, si sente qualche scricchiolio ma la scocca non subisce comunque danni o rotture di alcun tipo. Insomma, Xiaomi Mi 11 non ha nulla da invidiare ai suoi competitor sotto il profilo della resistenza.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu