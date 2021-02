Quando si pensa alla Festa degli Innamorati, inevitabilmente il pensiero va comunque ai doni che facciamo al nostro partner, aldilà dell'Amore. Quindi, un tocco di originalità non guasta e perché non uno smartphone vivo per regalarsi un San Valentino all'insegna della novità?

vivo: ecco le proposte smartphone per San Valentino

La gamma di vivo in Italia è sicuramente pensata per ogni tipo di esigenza, che sia essa votata all'imaging, sia alle prestazioni quotidiane. Se guardiamo alla prima opzione, ma anche a performance di alto livello, il regalo adatto è sicuramente vivo X51 5G, grazie al suo chipset Snapdragon 765G ma anche l'ottimo display AMOLED con bordi curvi, ma soprattutto grazie all'innovativa Gimbal Camera che permette scatti sempre stabili e di grande qualità.

Se cercate un prodotto di stile ma con prestazioni sempre di livello, il vivo Y70 è lo smartphone giusto per non farsi mancare nulla. Con i suoi 8 GB di RAM ed i suoi 128 GB di storage, ma anche la fotocamera principale da 48 MP con modalità Super Night e la batteria con supporto di ricarica rapida a 33 W è sicuramente il prodotto giusto per rapporto qualità/prezzo.

Infine, per chi cerca affidabilità e semplicità, vivo Y20s e Y11s, con il loro chipset Snapdragon 460, la batteria da 5000 mAh e le fotocamere multiple ad alta resa, sono sicuramente una soluzione perfetta ad un prezzo piccolo e conveniente.

Trovate gli smartphone vivo sullo store online ufficiale e anche nella catena di elettronica Euronics.

