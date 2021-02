Come sappiamo ormai da tempo, è facile trovare praticamente qualsiasi cosa su Xiaomi YouPin. E non mancano utensili come la nuova ascia multi-funzione a marchio NEXTOOL, che arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo inquadrato.

Xiaomi YouPin: l'ascia NEXTOOL Klecker si trasforma in tanti strumenti diversi

Di per sé, l'ascia Klecker si presenta in maniera standard, ma grazie alla possibilità di rimuoverla dal manico, è lì che si trasforma in vari strumenti utili per le escursioni nei boschi e nei lavori di giardinaggio. Infatti, oltre a spaccare la legna, potrete intagliarla in varie misure, ma anche avvitare un in base al diametro del bullone o della vite.

Realizzata in acciaio inossidabile 3Cr13, è molto resistente agli urti ed è soprattutto anti-ruggine. La sua durezza può infatti raggiungere i 52-55 HRC. Il manico invece è realizzato da tronchi di frassino della Manciuria con uno spessore da 3 cm. Insomma, un concentrato di resistenza e qualità.

Il prezzo dell'ascia NEXTOOL Klecker su Xiaomi YouPin è di circa 60€, cambio di 468 yuan, un costo tutto sommato onesto per un prodotto del genere. Attualmente non è presente ancora su store d'importazione come AliExpress, ma non è escluso che possa arrivare a breve allo stesso prezzo della Cina.

