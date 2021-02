Il cavo Ethernet di Xiaomi YouPin è premium, ma ad un prezzo accessibile

Nelle scorse ore abbiamo visto una serie di accessori per smartphone, soluzioni da gaming targate Black Shark. Tuttavia la periferica preferita dagli appassionati è di certo il PC e per godere a pieno dei giochi online è necessario non solo avere una buona connessione ed un router di tutto rispetto, ma anche il cavo Ethernet vuole la sua parte: Xiaomi YouPin presenta un modello top a prezzo conveniente, un cavo prodotto da Hagibis e dotato di caratteristiche che lo rendono super appetibile.

Xiaomi YouPin ha lanciato il cavo Ethernet Hagibis, soluzione top per avere sempre il meglio

Il cavo Ethernet Hagibis da Xiaomi YouPin è una della soluzioni più apprezzate della piattaforma di crowdfunding. Si tratta di un cavo con standard Cat. 8, supporto a 2000 MHz ed in grado di restituire una velocità di rete massima di 40 Gbps. Il connettore RJ45 può essere sia piegato di 90° che ruotato a 360°, per la massima libertà. La struttura delle prese è rivestita in alluminio per aumentare il grado di resistenza e l'intero cavo presenta un rivestimento avanzato, in modo da aumentarne la resistenza senza impattare sulla flessibilità.

Insomma, il cavo Ethernet di Xiaomi YouPin, a marchio Hagibis, ha tutte le carte in regola per essere considerato una soluzione top; il prezzo è di 17€ (per una lunghezza di 2 metri) ed è già disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

